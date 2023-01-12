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12/01/2023

2023大阪梅田、心齋橋500蚊以下新酒店｜雙人房最平每晚$366！少有天台露天泳池、免費浸天然美肌溫泉、4分鐘行到心齋橋

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　大家在搜尋日本酒店時有沒有發覺，房租似乎上升了不少，幸好日圓匯率仍算低，大部分酒店都還算抵住。不過，長時間未飛過，都會想逗留多幾天，房租慳得就慳，特別是打算去瘋狂shopping的朋友，基本上很少時間留在房內；所以，今次要介紹4間大阪梅田、心齋橋新酒店給大家，全部都是近兩年新開的，而且房租都是500蚊以下，很抵住！


2023大阪$500以下新酒店推介 | 01 大阪梅田駅Tower雙人房384蚊起！34樓天台設露天泳池—APA Hotels & Resorts


2023年2月1日 OPEN


　　相信不少香港的遊客都會住過APA集團旗下的酒店，分店遍布全國，又平又方便。這間於今年2月1日開的新酒店，位於大阪梅田，名字出現「Resort」，當然跟一般APA酒店有點不同，最精彩是於34樓設有天台露天泳池，在日本非常罕見。酒店共有14種房型，面積11至44平方米，更提供相連房（Connecting Rooms），方便家庭客入住。雙人房租金最平每晚6,400円（約$384）起，非常抵住。



天台設有露天泳池，可以眺望梅田一帶景色。
（圖片來源：APA Hotels & Resorts）



Standard Room兩人入住每晚6,400円（約$384）起，單人入住每晚5,400円（約$324）起，不過面積只有11平方米。
（圖片來源：APA Hotels & Resorts）



想要多點空間，可選擇Wide Twin Room，每晚9,900円（約$594）起，面積19至21平方米。
（圖片來源：APA Hotels & Resorts）



酒店位於梅田中心地帶，步行往大阪站約8分鐘，最近是東梅田地鐵站，只需3分鐘。（圖片來源：APA Hotels & Resorts）


APA Hotels & Resorts 大阪梅田駅Tower
網址按此


下一頁：Omakase雙人房$474起！免費任浸美肌之湯！

 

 

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