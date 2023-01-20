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20/01/2023

日本手信2023｜6大東京限定伴手禮推薦：IG話題手工焦糖軟糖/ 最搶手罐裝牛油曲奇/ 可愛招財貓最中餅

#洋菓子 #日本手信 #伊勢丹 #日本 #最中 #牛油曲奇 #朱古力 #焦糖軟糖 #銅鑼燒 #東京手信 #伴手禮 #NUMBER SUGAR #東京
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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　早前有日本網站投選「日本最令人失望手信」，京都的八橋餅、北海道的白之戀人朱古力、東京香蕉都榜上有名！不少香港網民都表示不同意，因為其實都好好食，尤其已經3年無食過，會有點想念它們，所以剛剛去京都時，都忍不住買了一包八橋餅即開來吃！農曆新年期間，應該有不少朋友都會去日本旅行吧！揀手信時會不會很頭痕？最近見到日航JAL網站推介了多款東京限定的手信，由IG話題店到老舖都有，跟住買，應該不會出錯！

 

東京手信推薦01｜NUMBER SUGAR：IG超人氣 全人手製造焦糖軟糖

 

　　這粒包裝簡約的焦糖軟糖 （Caramel），主打人手製造，使用天然材料，無添加、無香料、無色素，是近年IG超人氣的手信店，於表參道的分店，每朝早都有人排隊等開門，非常厲害！

 

 每粒都是使用天然材料用人手製作。（圖片來源：FB@NUMBERSUGAR）

 

 可以揀自己喜歡的口味逐粒買。（圖片來源：FB@NUMBERSUGAR）

 

　　店內主要供應12款不同口味的焦糖軟糖，全部由數目字命名，例如「NO.1」是雲呢拿，「NO.2」是鹽，以及朱古力、橙皮、薑、咖啡、芒果等等，另外還有幾款特別口味，包括味噌、黑糖及抹茶。去開原宿行街，不妨先買幾粒試試，再入貨！

 

 12款主打口味都以數目字命名，「NO.1」是雲呢拿。（圖片來源：FB@NUMBERSUGAR）

 

 有禮盒裝，分8、12、24、36粒，但口味卻不能自選。（圖片來源：FB@NUMBERSUGAR）

 

NUMBER SUGAR

網址：https://numbersugar.jp/

 

下一頁︰超搶手！東京香濃牛油曲奇

 

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