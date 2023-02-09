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09/02/2023

櫻花2023｜日本伊豆2大河津櫻祭懶人包！一次睇勻開花預測+東京前往之交通+周邊景點

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　日本的櫻花有很多品種，最常見是淡粉紅色的染井吉野櫻，一般都於3月底開花，另一個較多人認識的是河津櫻，顏色是較濃的粉紅色，開花期較早亦較長，大部分於2月初至2月中便會開始開花。這次要跟大家介紹日本兩大河津櫻祭，分別是於河津櫻發源地河津町舉行的「河津櫻祭（河津桜まつり）」，以及南伊豆町舉行的「南之櫻花與油菜花祭（みなみの桜と菜の花まつり）」，雖然兩個櫻花祭都已經開始進行，但櫻花還未開，預計最佳欣賞日期為2月20日前後，如果2月準備去東京玩的話，可以計劃一下去賞花！

 

櫻花2023｜河津櫻祭開花預測︰沿河兩岸4公里長櫻並木+小食攤檔

舉行日期：2023年2月1~28日

 

　　看名字應該都估到，河津櫻的發源地就是河津町，所以這裡的「河津櫻祭」，是全日本最有名氣的，每年都吸引無數的遊客從日本及世界各地前來賞花。這裡最大的特色是約850棵的河津櫻會沿著河津川兩岸盛開，全長約4公里，當櫻花滿開的時候，河兩岸都變成深粉紅色，畫面非常震撼！

 

 今年的河津櫻祭將於2月1日至28日舉行。（圖片來源：河津櫻祭官網）

 

 滿開的時候，兩岸都變成深粉紅色，部分河堤更有黃色的油菜花，加上藍天，畫面很漂亮。（圖片來源：河津町官網）

 

 櫻花隧道是最人氣的打卡位，這張照片是官方的發相，估計是清晨時分拍攝，所以一個人都無！（圖片來源：河津町官網）

 

　　河津櫻的花期比較長，每年1月底便可始出現花蕾，2月初至2月中會陸陸續續開花，今年的預測是2月21日會是「７分咲き」，即開7成的意思，2月底將會是滿開。河津櫻祭期間，附近一帶都會有很多臨時的攤檔，出售炒麵、章魚燒、串燒、糰子等小食，部分還會出售當地的特產，數目超過300檔，非常熱鬧。

 

 除了在步道上打卡，更可以走到河堤以不同角度去拍照！（圖片來源：河津町官網）

 

 請有心理準備，2月中至2月底，特別是周末，這裡每個角落都是人！（圖片來源：IG@kenei_ronron7）

 

 河津櫻祭期間，附近一帶會有很多臨時的攤檔。（圖片來源：テレビ静岡）

 

　　河津櫻祭期間，每晚都可以睇夜櫻，於上流近「踊子溫泉會館」及下流近河津站的「館橋」一帶，由6pm-9pm會有「櫻並木Light-up」，如果住在伊豆或不趕時間回東京的朋友可以留下來看看。

 

 近河津站的「館橋」一帶，於河津櫻祭期間會有「櫻並木Light-up」，晚上賞櫻又是另一種感覺。（圖片來源：河津町官網）

 

 想看夜櫻隧道，就要走到河津川上流近「踊子溫泉會館」。（圖片來源：河津町官網）

 

河津櫻祭

網址：https://kawazuzakura.jp/

 

下一頁︰點由東京去河津町？

 

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