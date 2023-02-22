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22/02/2023

日本遊 | 福岡5大新酒店推介2023！1分鐘到地鐵新站/ 全國no.3餐飲/ 藝術感裝潢設計

#日本 #福岡 #酒店 #酒店推介 #CROOM博多祇園 #The Breakfast Hotel #天神 #SEIBU Prince Hotel #Smart Inn #博多 #浴場 #輕旅行
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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　愈來愈多香港人喜歡到福岡旅行，最大原因應該是交通方便，由機場前往市中心乘坐地鐵，2個站（5分鐘）就到，就算不是早機去晚機返，都不用擔心浪費了頭尾兩日假期。比起東京、大阪，福岡近年新酒店的數目較少，而且房間的面積都較細，不過相對上價錢都較平。以下5間都是2022年開業或今年即將開業的新酒店，可以mark低下次去玩時試住一下。

 

福岡新酒店推介2023｜#1西鐵酒店CROOM博多祇園！1分鐘步行前往新地鐵站

2023年4月12日 OPEN

 

　　福岡市營地下鐵七隈線本來的尾站是天神南駅，今年將會加設一個新的車站「櫛田神社前駅」，位於天神南駅及博多駅之間，更將路線伸延至博多駅，讓福岡市內的地鐵網絡更完善。

 

「櫛田神社前駅」預計將於3月27日啟用。（圖片來源：西鐵酒店CROOM博多祇園　櫛田神社前）

 

　　西日本鐵道集團旗下的酒店品牌「CROOM」，將於新地鐵站旁開設品牌的第3間酒店「西鐵酒店CROOM博多祇園　櫛田神社前」，並緊接新站啟用後開業，到時由新站步行前往酒店只需1分鐘，超級方便！

 

4月12日開業的「西鐵酒店CROOM博多祇園　櫛田神社前」，共有275間客房。（圖片來源：西鐵酒店CROOM博多祇園　櫛田神社前）

 

　　全酒店共有275間客房，主要分為9種房型，分別供2至4人入住，3及4人房都是碌架床的設計，適合家庭客或閨密遊。開業期間入住有優惠，雙人床房，每晚9,500円，雙床房則是10,200円，3及4人房分別為13,500円及16,200円，價錢合理。

 

最細的雙人房面積都有15.9平方米，另有榻榻米雙人床房。（圖片來源：西鐵酒店CROOM博多祇園　櫛田神社前）

4人房面積達30.47平方米，全酒店共有11間。（圖片來源：西鐵酒店CROOM博多祇園　櫛田神社前）

酒店設有大浴場，更有半露天風呂。（圖片來源：西鐵酒店CROOM博多祇園　櫛田神社前）

 

西鐵酒店CROOM博多祇園　櫛田神社前

地址：福岡市博多區祇園町6番30號

價錢：9,500円起

網址：https://nnr-h.com/croom/hakatagion/

交通：地鐵七隈線「櫛田神社前駅」步行1分鐘

 

下一頁︰住客評分酒店餐飲全國第3位

 

 

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