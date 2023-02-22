日本遊 | 福岡5大新酒店推介2023！1分鐘到地鐵新站/ 全國no.3餐飲/ 藝術感裝潢設計

愈來愈多香港人喜歡到福岡旅行，最大原因應該是交通方便，由機場前往市中心乘坐地鐵，2個站（5分鐘）就到，就算不是早機去晚機返，都不用擔心浪費了頭尾兩日假期。比起東京、大阪，福岡近年新酒店的數目較少，而且房間的面積都較細，不過相對上價錢都較平。以下5間都是2022年開業或今年即將開業的新酒店，可以mark低下次去玩時試住一下。

福岡新酒店推介2023｜#1西鐵酒店CROOM博多祇園！1分鐘步行前往新地鐵站

2023年4月12日 OPEN

福岡市營地下鐵七隈線本來的尾站是天神南駅，今年將會加設一個新的車站「櫛田神社前駅」，位於天神南駅及博多駅之間，更將路線伸延至博多駅，讓福岡市內的地鐵網絡更完善。

「櫛田神社前駅」預計將於3月27日啟用。（圖片來源：西鐵酒店CROOM博多祇園 櫛田神社前）

西日本鐵道集團旗下的酒店品牌「CROOM」，將於新地鐵站旁開設品牌的第3間酒店「西鐵酒店CROOM博多祇園 櫛田神社前」，並緊接新站啟用後開業，到時由新站步行前往酒店只需1分鐘，超級方便！

4月12日開業的「西鐵酒店CROOM博多祇園 櫛田神社前」，共有275間客房。（圖片來源：西鐵酒店CROOM博多祇園 櫛田神社前）

全酒店共有275間客房，主要分為9種房型，分別供2至4人入住，3及4人房都是碌架床的設計，適合家庭客或閨密遊。開業期間入住有優惠，雙人床房，每晚9,500円，雙床房則是10,200円，3及4人房分別為13,500円及16,200円，價錢合理。

最細的雙人房面積都有15.9平方米，另有榻榻米雙人床房。（圖片來源：西鐵酒店CROOM博多祇園 櫛田神社前）

4人房面積達30.47平方米，全酒店共有11間。（圖片來源：西鐵酒店CROOM博多祇園 櫛田神社前）

酒店設有大浴場，更有半露天風呂。（圖片來源：西鐵酒店CROOM博多祇園 櫛田神社前）

西鐵酒店CROOM博多祇園 櫛田神社前

地址：福岡市博多區祇園町6番30號

價錢：9,500円起

網址：https://nnr-h.com/croom/hakatagion/

交通：地鐵七隈線「櫛田神社前駅」步行1分鐘

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