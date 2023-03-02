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02/03/2023

日本Outlet 2023｜東京近郊必去outlet購物+交通攻略！10月開幕新場/ 全日本最多潮舖/ 睇到富士山絕景

#日本 #東京 #御殿場 #木更津 #酒酒井 #深谷花園 #Outlet #Premium Outlets #成田機場 #輕旅行
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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　很多去東京玩的朋友，都喜歡去outlet掃貨，基本上所有貨品都有5至7折，若剛好遇上推廣優惠，隨時抵至2至3折，雖然yen跌了不少，但有誰不愛更多的折扣呢？不過outlet的位置都比較偏遠，總不能一日去兩個，又或是日日去。這次幫大家整合了5大東京/近郊必去的outlet，看看哪一個適合成為你下個「跌錢」的地方！

 

東京Outlet推介 01｜深谷花園Premium Outlets︰去年10月新開幕！新宿有巴士直達

 

　　要數東京近郊最矚目的outlet，絕非深谷花園Premium Outlets莫屬，新鮮熱辣於去年10月才開業，位置在埼玉縣深谷市，從池袋乘坐東武鐵道及秩父鐵道，約1.5小時就到，新宿更有巴士直達，非常方便。

 

於去年10月開業的深谷花園Premium Outlets，是東京近郊最新的outlet。（圖片來源：Premium Outlets）

 

　　場內有超過130間商店及食肆，包括adidas、Beams、Marc Jacobs、Michael Kors、Moussy、New Balance、Nike、Tory Burch、United Arrows、Valentino及Vans等，只要購物滿5,000円便可以退稅。

 

場內有30多間食店，供應中西日意美食，包括函太朗迴轉壽司及貢茶！（圖片來源：Premium Outlets）

這是個pet-friendly的outlet，主人可以帶同狗仔齊齊行街，部分商店及餐廳更可讓寵物入內。（圖片來源：Premium Outlets）

場內有大量的藝術作品，包括這兩幅大型壁畫《赤い太陽》及《緑の月》。（圖片來源：Premium Outlets）

 

深谷花園Premium Outlets

地址：埼玉縣深谷市黑田 169

電話：048-584-8700

營業時間：10am-8pm

網址： www.premiumoutlets.co.jp/fukayahanazono/

交通：秩父鐵道「深谷花園（ふかや花園）駅」下車步行約3分鐘，或從JR東京駅八重洲南口／新宿巴士總站乘坐巴士直達，全程約140／100分鐘

 

下一頁︰邊欣賞富士山絕景邊shopping

 

 

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