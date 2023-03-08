  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
主場·日本
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊

08/03/2023

沖繩新酒店2023｜4間沖繩本島海邊Resort推介：所有房設露天jacuzzi / 打卡必影梯田泳池 / 5分鐘行到大型超市

#沖繩 #新酒店 #沖繩新酒店 #海景房 #那霸機場 #泳池 #自助餐 #太子酒店 #宜野灣市 #恩納村 #Jacuzzi #梯田設計
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Katty

    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　今個夏天，終於可以計劃一下去沖繩「同陽光玩遊戲」！隔了3年，原來沖繩開了很多很多新酒店。我覺得如果喜歡陽光與海灘，沖繩絕對是個好地方，平時去布吉、蘇梅或峇里等東南亞的度假勝地，都要再坐船出海去外島才能找到水清沙幼的海灘，但在沖繩，基本上沿海的沙灘都是天堂級數！這次先跟大家介紹4間沖繩本島的新開海邊resort，建議大家睇啱就快手訂房，特別是暑假，度假酒店的房非常搶手！

 

沖繩新酒店01｜Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach︰直達沙灘+全海景露台客房+附設6個泳池

2022年7月23日 OPEN

 

　　要數沖繩最矚目的新酒店，非「Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach」莫屬，最大的賣點，是交通方便，距離那霸機場只有20分鐘車程，更有機場巴士直達，最適合非自駕遊的旅客。酒店共有443間客房，全部都是向海，更全部都設有露台，最細的房面積都超過365呎（不計露台），絕對寬敞舒適。

 

酒店位於名城沙灘旁，踏出酒店一步就是天然的白沙沙灘！（圖片來源：琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）

全部客房都設有海景露台，面積超過365呎，寬敞舒適。（圖片來源：琉球ホテル＆リゾート 名

從露台看出去，就是180度無敵的海景，可以隨時隨地望著沖繩獨有的蔚藍色海洋，令人心情愉快。（圖片來源：琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）

 

　　設施方面，最大特色是設有6個泳池，包括面積達664平方米的海景泳池Ocean Pool、飄流泳池、兒童池，以及全年四季都營業的溫水室內及露天泳池；最厲害的是設有套房住客限定的泳池，非常尊貴！酒店設有9間餐廳，分別供應自助餐、fine dining、日本料理、BBQ、鐵板燒、拉麵及酒吧等，就算留在酒店，都有很多選擇。

 

無敵海景泳池，這裏更可以欣賞日落的醉人景色。（圖片來源：琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）

酒店設有6個泳池，當中包括這個小朋友必定玩到唔捨得走的兒童池。（圖片來源：琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）

酒店共有9間餐廳，供應各種不同的美食，當中最搶手的必然是這間可以欣賞到黃昏醉人景色的鐵板燒「虹」。（圖片來源：琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）

「The Lounge」供應各式各樣的甜品，不想外出的話，留在酒店歎afternoon tea也不錯。（圖片來源：琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）

 

Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach（琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）

地址：沖繩縣糸滿市名城963

房價：43,890円起

網址：https://ryukyuhotel.premierhotel-group.com/

交通：那霸機場乘坐Airport Limousine Bus直達，或開車約20分鐘

 

下一頁︰沖繩首間太子酒店！行5分鐘到大型超市

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多主場·日本文章

你可能感興趣

#沖繩 #新酒店 #沖繩新酒店 #海景房 #那霸機場 #泳池 #自助餐 #太子酒店 #宜野灣市 #恩納村 #Jacuzzi #梯田設計

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk