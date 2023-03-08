沖繩新酒店2023｜4間沖繩本島海邊Resort推介：所有房設露天jacuzzi / 打卡必影梯田泳池 / 5分鐘行到大型超市

今個夏天，終於可以計劃一下去沖繩「同陽光玩遊戲」！隔了3年，原來沖繩開了很多很多新酒店。我覺得如果喜歡陽光與海灘，沖繩絕對是個好地方，平時去布吉、蘇梅或峇里等東南亞的度假勝地，都要再坐船出海去外島才能找到水清沙幼的海灘，但在沖繩，基本上沿海的沙灘都是天堂級數！這次先跟大家介紹4間沖繩本島的新開海邊resort，建議大家睇啱就快手訂房，特別是暑假，度假酒店的房非常搶手！

沖繩新酒店01｜Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach︰直達沙灘+全海景露台客房+附設6個泳池

2022年7月23日 OPEN

要數沖繩最矚目的新酒店，非「Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach」莫屬，最大的賣點，是交通方便，距離那霸機場只有20分鐘車程，更有機場巴士直達，最適合非自駕遊的旅客。酒店共有443間客房，全部都是向海，更全部都設有露台，最細的房面積都超過365呎（不計露台），絕對寬敞舒適。

酒店位於名城沙灘旁，踏出酒店一步就是天然的白沙沙灘！（圖片來源：琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）

全部客房都設有海景露台，面積超過365呎，寬敞舒適。（圖片來源：琉球ホテル＆リゾート 名

從露台看出去，就是180度無敵的海景，可以隨時隨地望著沖繩獨有的蔚藍色海洋，令人心情愉快。（圖片來源：琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）

設施方面，最大特色是設有6個泳池，包括面積達664平方米的海景泳池Ocean Pool、飄流泳池、兒童池，以及全年四季都營業的溫水室內及露天泳池；最厲害的是設有套房住客限定的泳池，非常尊貴！酒店設有9間餐廳，分別供應自助餐、fine dining、日本料理、BBQ、鐵板燒、拉麵及酒吧等，就算留在酒店，都有很多選擇。

無敵海景泳池，這裏更可以欣賞日落的醉人景色。（圖片來源：琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）

酒店設有6個泳池，當中包括這個小朋友必定玩到唔捨得走的兒童池。（圖片來源：琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）

酒店共有9間餐廳，供應各種不同的美食，當中最搶手的必然是這間可以欣賞到黃昏醉人景色的鐵板燒「虹」。（圖片來源：琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）

「The Lounge」供應各式各樣的甜品，不想外出的話，留在酒店歎afternoon tea也不錯。（圖片來源：琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）

Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach（琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）

地址：沖繩縣糸滿市名城963

房價：43,890円起

網址：https://ryukyuhotel.premierhotel-group.com/

交通：那霸機場乘坐Airport Limousine Bus直達，或開車約20分鐘

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