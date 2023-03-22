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22/03/2023

日本自由行｜私心推介大阪5大打卡甜品！IG大熱拿破崙酥餅/士多啤梨全宴/食到1am夜芭菲

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　身邊不少好朋友都即將出發去大阪玩，大家都問我有甚麼甜品推介，不如就在這裏一次過分享一下。去大阪玩，絕對分秒必爭，不是去百貨公司拼搏，就是去環球影城由天光玩到天黑，所以我揀餐廳、cafe的原則，是要就腳，不想玩太多時間在交通上！以下幾間是我最近吃過，或是已bookmark的，大家都不妨去試試。

 

大阪打卡甜品推介01｜夜芭菲專門店 Parfaiteria PaL︰深宵營業網紅人氣芭菲店

 

　　剛剛提到，去大阪玩，絕對是分秒必爭，很少會在下午茶時段找間cafe坐下來慢慢歎，所以想食甜品的話，通常都是在百貨公司地庫買，再返酒店吃。不過，多得札幌興起「夜芭菲」這個文化，營業至深夜的芭菲專門店愈開愈多，讓我們這些夜貓子香港人終於可以晚飯後坐下來食甜品（而不是便利店的雪糕）！

 

每日約有6款不同的芭菲供應，雖然menu上寫得很詳細入面有甚麼材料，但全日文，大家未必睇得明，所以，順便揀個合眼緣的就是了（menu上有手繪圖），反正都是好吃的！（圖片來源：IG@pal.shinsaibashi）

 

　　這間夜芭菲專門店源於北海道，現在全日本共有8間分店，心齋橋店於2021年開業，應該很多香港人都還未幫襯過。由心齋橋站步行至這裏只需3分鐘，非常方便，而且營業至晚上12時（星期五、六更開到1am！），如果住在心齋橋或難波，食完可以慢慢散步返酒店！

 

　　店內獨沽一味只供應芭菲，全部賣相都非常精致，漂亮得如藝術品一樣，非常適合打卡，所以很受IGers歡迎。每日約供應6種不同的芭菲，會隨著季節轉口味，例如冬天至春天會用士多啤梨，夏天有蜜瓜，秋天有柿及提子等，每杯都會有超過10款不同的配料，如不同口味gelato、啫喱、果醬、忌廉、蛋糕等等，非常有層次。每杯芭菲平均1,800円左右，雖然偏貴，但我覺得是物有所值的。

 

　　提提大家，愈夜愈多人等位，不過幸好可以先取票，而票上有QR code，隨時用手機check到還要等幾多張枱，差不多時間才回去就可以。

 

剛剛新登場的芭菲「落ち椿」，是模仿椿花掉落草地上的意境，很有詩意。（圖片來源：IG@pal.shinsaibashi）

芭菲的杯有多款不同的形態，各具特色，不只限於高腳的玻璃杯，很有心思。（圖片來源：IG@pal.shinsaibashi）

 

夜芭菲專門店 Parfaiteria PaL 心齋橋（夜パフェ専門店 パフェテリア パル 心斎橋）

地址：大阪市中央區東心齋橋1-17-15 丸清bldg. 3F

營業時間：星期一至四 5pm-12pm，星期五及公眾假期前日 5pm-1am，星期六 4pm-1am，星期日及假期 3pm-12mn

IG：@pal.shinsaibashi

 

下一頁︰超IG-ble圓碌碌拿破崙酥餅

 

 

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