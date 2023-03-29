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29/03/2023

大阪血拼攻略｜關西Outlet 4大推介！三井Outlet門真4月新登場／睇到海景15分鐘到機場／鄰近有馬溫泉浸完再血拼

#日本 #旅行 #旅遊 #關西 #Outlet #日本outlet #大阪 #三井Outlet Park大阪門真 #Charles & Keith #MOP #Lalaport #黑門市場 #Rinku Premium Outlets #關西機場 #神戶三田Premium Outlets #三井Outlet Park滋賀龍王 #滋賀縣
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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　往日本旅行，去outlet掃貨基本上是指定行程！東京都內沒有outlet，近郊那些都比較偏遠，車程要1-2小時，不太方便。但大阪及關西的outlet就非常就腳，很多坐JR或電車便可以直達，而且有新outlet即將開幕，令人很難抗拒誘惑，大家還是準備好彈藥拖喼去掃貨吧！


關西outlet推介01｜三井Outlet Park大阪門真︰4月17日開業！ Charles & Keith首次登陸日本Outlet


　　2023年大阪新景點之中，最矚目應該是位於門真的大型複合商業設施——三井Shopping Park Lalaport門真及三井Outlet Park大阪門真，這次三井兩大品牌（Lalaport及MOP）首次合作開商場，所以無論是日本人還是外國遊客都很期待4月17日的來臨！全場約有250間店舖，outlet shop約佔其中100間，品牌包括adidas、BEAMS、mont-bell、nano．universe、New Balance、Nike、URBAN RESEARCH ware house等，當中Charles & Keith更是首次登陸日本Outlet，fans一定要去掃貨！



三井兩大品牌Lalaport及MOP首次合作開商場，有冷氣又不用擔心打風落雨，最適合香港人！（圖片來源：三井Outlet Park）


　　餐飲方面，場內有多間餐廳、cafe及food court，最有趣應該是設有到一個名為「黑門市場」的美食區，內有創業118年的水產名店「深廣」、老舖咖哩店「New Daruni」等等，去過大阪日本橋黑門市場的朋友，可以來這裡看看會否吃得比較適！或者大家會問，門真究竟喺邊？位置在大阪的東北面，坐京阪電車或大阪Monorail可以直達 ，由梅田或心齋橋出發，約半個鐘就到，頗為方便。



場內設有「黑門市場」美食區，可以一次過食到多間大阪老舖的美食。（圖片來源：三井Outlet Park）



Lalaport內最注目的商店是再次登陸日本的FOREVER21，香港的朋友都不妨去看看。（圖片來源：三井Outlet Park）

 

三井Outlet Park 大阪門真
地址：大阪府門真市松生町204-3
營業時間：10am—8pm
網址：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport-mop-kadoma
交通：京阪本線或大阪Monorail「門真市駅」步行約8分鐘


Read More︰日本Outlet 2023｜東京近郊必去outlet購物+交通攻略！10月開幕新場／全日本最多潮舖／睇到富士山絕景


下一頁︰15分鐘直達機場！增即場國際寄送服務

 

 

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