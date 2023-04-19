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19/04/2023

日本JR Pass懶人包｜一文睇晒日本鐵路通票/周遊券種類（北海道、四國、東海篇）！去白川鄉、金沢買邊款最抵？夏遊北海道用邊款周遊券？

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　全日本通用的「Japan Rail Pass（日本鐵路通票）」將於10月起加價，增幅最高達77%，最常用的7日券由33,610円加到50,000円！上星期收到這個訊息，第一時間覺得「晴天霹靂」！不過諗諗下，其實已經N年無用過全日本通用的的JR Pass！最主要的原因，是很少一次過去很多相距很遠的地方，大部分時間都會集中去某一兩個地區，而近年不同地區的鐵路公司都各自推出多款周遊券，價錢亦相對平，所以，全日本JR Pass加價對大家都不會有太大影響。之前同大家介紹過JR東日本九州及西日本的鐵路周遊券，這次就跟大家介紹餘下3間鐵路公司的周遊券吧！

 

日本不同地區的鐵路由不同公司經營，遊客要清楚自己去哪些地方再去決定買哪個pass，才會慳得最多，不要隨便買全國通用但價錢較貴的JR Pass！（圖片來源：Japan Rail Pass官網）

 

Read more︰

日本JR Pass懶人包｜一次過睇晒JP Pass日本鐵路通票／周遊券種類（全國＋東日本）！買邊款、點用法最方便最抵？

 

日本JR Pass懶人包（九州、西日本）｜一次過睇晒日本鐵路通票／周遊券種類！邊款堪稱最強西日本Pass？邊款可去見Kumamon、可坐Hello Kitty新幹線？

 

下一頁︰3大北海道JR Pass懶人包

 

 

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