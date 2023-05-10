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10/05/2023

日本食評網嚴選！大阪人氣拉麵店Top 5排行榜！少見鴨湯拉麵上榜！no.1沾麵好近呢個人氣景點

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

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    逢星期三刊出

　　去大阪旅行，最重要的行程當然食，除了燒肉，香港人應該最想食拉麵吧？雖然近年香港開了不少日本過江龍拉麵店，但總不及親身去日本食夠風味！以下是日本食評網Tabelog的《大阪拉麵沾麵人氣Ranking》頭5位，大阪有超過2,100間拉麵店，要成為網民評分最高的5間，絕不容易，絕對值得去試試！

 

大阪人氣拉麵排行榜｜第1位︰カドヤ食堂 総本店！自設製麵室賣超人氣沾麵

 

　　第一位是位於西長堀的カドヤ食堂 総本店（Kadoya食堂 總本店），大阪拉麵控的No.1最愛，開店前已經出現人龍，幾乎每一刻都有人排隊！最大特色，是店內自設製麵室，所有麵條都是自家新鮮製成，所以特別彈牙！

 


自設製麵室，湯麵跟沾麵的麵條會有不用。（圖片來源：twitter@カドヤ食堂）

 


間中會供應以不同小麥粉製成的沾麵麵條。（圖片來源：twitter@カドヤ食堂）

 


店外長期都出現人龍。（圖片來源：IG@shikanpandarake168）

 

　　最人氣是沾麵，麵條上枱時有自然的光澤，閃令令的，見到都想食！沾麵的麵條，更會不時推出期間限定的版本，有時會用上九州產的小麥，有時則是北海道小麥石臼全粒粉，很有特色。沾麵用上醬油味的魚介類湯底，加上少少七味粉點綴。位置距離心齋橋只有2個站，拉麵控不妨花一個早上去排隊朝聖！

 


雖然店內也有供應一般的湯拉麵，但絕大部份人幫襯都會點招牌沾麵，更會加配最受歡迎的豬腳，大約要2千円，在日本來說絕不便宜！（圖片來源：IG@shikanpandarake168）

 


新鮮製成兼新鮮煮好的麵條，充滿光澤。（圖片來源：twitter@カドヤ食堂）

 

カドヤ食堂 総本店（Kadoya食堂 總本店）

地址：大阪市西区新町4-16-13 キャピタル西長堀 1F

營業時間：11am～（last order 5pm），星期二休息

交通：地鐵「西長堀駅」步行3分鐘

網址：https://twitter.com/kadoyaramen

 

下一頁︰極厚切煮豬肉 營業至凌晨4時

 

 

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