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05/07/2023

夏日消暑提案！日本4大水上樂園推介︰東京近郊650米長漂流河／名古屋時速60公里滑梯／大阪$150玩足一日

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　今年全球各地的氣溫都比往年高，日本也不例外！如果暑假出發去玩，不想日日遊走商場或百貨公司購物，又怕去迪士尼或環球影城玩會中暑，可以考慮抽一天去水上樂園！日本各地都有水上樂園，規模有大有細，玩樂設施多元化，入場費比香港的便宜很多，想降溫可以去玩下！

 

日本水上樂園2023｜東京Sumerland Water Adventure︰日本最大型的漂流河

 

　　東京都內比較少大型的水上樂園，要數最具規模，非東京Sumerland的Water Adventure莫屬。園內有日本最大型的漂流河「Great Journey」，約650米長，可以坐在水泡上隨水漂流，很寫意！最有趣是樂園跟壽司郎crossover，免費向遊客借出設計很似壽司碟的水泡，坐在水泡上於河道漂流，會否覺得自己變成一碟在迴轉帶上的壽司？

 

不喜歡刺激的朋友，最舒服就是在漂流河「Great Journey」上，隨水漂流。（圖片來源：東京Sumerland）

漂流河上的壽司郎碟水泡，玩味十足。（圖片來源：東京Sumerland）

 

　　園內共有5個泳池及8條滑水梯，當中最刺激是「DEKASLA」，首先，黑白色的外型已經很獨特，體積亦很大，高約24米，全長約131米，4-6名遊客可以齊齊坐上橡皮艇上玩，滑過黑色的水管之後，去到漏斗型的部分，最大斜度有47度，睇相都覺得驚！

 

園內最刺激的滑梯「DEKASLA」，睇相都覺覺得被漏斗型管道吸進去，玩應該好刺激！（圖片來源：東京Sumerland）

「DEKASLA」最大的斜度有47度！（圖片來源：東京Sumerland）

「Towers Rock」有2條滑梯，遊客坐上橡皮艇從20米高台向下滑，全長約100米。（圖片來源：東京Sumerland）

「dobon」有2條分別是密封及開放式的滑梯，看似不太驚，但重點是最後由4米高的滑梯跌入水中。（圖片來源：東京Sumerland）

園內更有水上競技遊戲「Super Monkey Float」，考大家的平衡力，就算掉進水中亦不會痛！（圖片來源：東京Sumerland）

還有室內的人造浪泳池，適合一家大細玩。（圖片來源：東京Sumerland）

 

東京Sumerland Water Adventure

地址：東京都あきる野市上代継 600

業時間：9am-7:30pm（每日略有不同，請參考官網）

1 day pass價錢：成人及高中生 2,600円-5,200円，中學生 2,100円-4,500円，小學生 1,500円-3,700円

網址：https://www.summerland.co.jp/

交通：「新宿駅」乘坐京王線於「八王子駅」下車，再轉乘巴士直達

 

下一頁︰日本唯一激流池！三重．長島溫泉樂園巨型海水泳池

 

 

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