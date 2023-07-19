大阪美食｜ 道頓堀邊走邊吃6選：超搶手蟹肉饅頭 / 24小時窩夫店 / 芝士拉絲打卡麵包

大阪美食｜1. 蟹道楽道頓堀本店：超人氣蟹肉鰻頭

道頓堀的地標，除了固力果人廣告牌之外，應該是蟹道樂的巨型立體蟹模型。不少遊客都會去蟹道樂食蟹宴，但原來由去年年初開始，門外的小食攤檔開始賣「かにまん（蟹饅頭）」，一推出便大受歡迎！鬆軟的皮包著蟹肉及蟹膏，熱辣辣香噴噴，令人無法抗拒！每日11am開始賣，售完即止！另外，去年年底還新出「かにアイス（蟹肉雪糕）」，雲呢拿雪糕入面有大量蟹肉，值得一試！



Jarvis周奕瑋早前於節目《周遊關西》中，都有介紹過這個蟹饅頭。（圖片來源：FB@周奕瑋 Jarvis Chow）



每個蟹饅頭（500円）內，都有滿滿的蟹肉及蟹膏，見到都流口水。（圖片來源：IG@naoki.okkyan）



蟹肉雪糕（500円），最啱便是買來跟蟹道樂的招牌打卡。（圖片來源：IG@naoki.okkyan）



加入海鹽的雲呢拿雪糕入面，有很多蟹肉，吃過的人表示稱不上極美味，但算是不錯。（圖片來源：IG@naoki.okkyan）

蟹道楽道頓堀本店

地址：大阪市中央区道頓堀1-6-18

營業時間：11am-10pm

網址：https://douraku.co.jp/

交通：地下鐵/JR「難波駅」步行約5分鐘

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