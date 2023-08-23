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23/08/2023

大阪手信2023｜當地最人氣伴手禮6大推介：唔預訂買唔到蝴蝶酥/新興蜜糖芝士甜點/可愛迷你可麗露

#蝴蝶酥 #日本旅行 #伴手禮 #0+3 #日本手信 #ÉCHIRÉ #千葉縣 #旅遊 #花束曲奇 #花生蛋糕 #曲奇 #花生 #Tartine #DROOLY #Daniel #Canele #牛油 #可麗露 #香蕉蛋糕 #牛油品牌 #Minion in Kansai #大阪手信 #Doré #輕旅行 #大阪 #手信 #小食 #甜品
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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　去旅行當然要買手信，自己食要買好食的，買給親戚或買返公司請同事食的，就更加要好食，因為唔好食一定畀人唱幾年！這次介紹幾款大阪最人氣的手信，跟住買一定令同事及親戚朋友滿意！

 

大阪手信推介｜01 ÉCHIRÉ︰梅田分店限定蝴蝶酥！必須7日前網上預訂

 

　　被喻為是「牛油界LV」的法國牛油品牌ÉCHIRÉ，相信不少喜歡整甜品或食甜品的朋友應該相當熟悉，自從她在日本開設專門店之後，除了令日本所有女性瘋狂之外，香港及台灣的遊客每次去東京都會去朝聖！

 

　　ÉCHIRÉ於東京有4間分店，但在大阪卻只有阪急梅田一間分店。ÉCHIRÉ每間分店都有其限定的產品，梅田店都唔例外，獨家出售「Palmier ÉCHIRÉ」蝴蝶酥。蝴蝶酥的靈魂是牛油酥皮，ÉCHIRÉ就最出名造牛油，完全可以幻想到有幾好食！之前每日限賣10盒，大家都早幾個鐘去百貨公司門口排隊等開門，現在則改為網上預訂，7日後再直接去門市取貨，當然，都是限量，都要搶！

 


鐵盒包裝的「Palmier ÉCHIRÉ」蝴蝶酥，每盒有14塊，售價3,456円，香港的水貨舖起碼賣3、4百蚊！（圖片來源：IG@iroiromeguri）

 


每一塊都充滿香濃的牛油味及焦糖的香甜味，脆卜卜，一盒得14塊，應該好快被KO！（圖片來源：ÉCHIRÉ官網）

 

ÉCHIRÉ MARCHÉ AU BEURRE 梅田

地址：大阪市北區角田町8-7 阪神梅田本店B2F

營業時間：10am-8pm

網址：https://www.kataoka.com/echire/marcheaubeurre/

 

下一頁︰蜜糖配搭不同芝士！必買招牌法式小蛋糕

 

 

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