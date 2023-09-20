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20/09/2023

去邊啊Do姐｜鄭裕玲帶Jeffery遊東京及近郊景點！豪住星野富士山酒店/ 職人即製生菓子/神社初嘗懷石料理

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　Do姐鄭裕玲主持的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》差不多播完，Do姐帶5位小鮮肉——林家謙、魏浚笙、洪嘉豪、Tyson Yoshi、應智越出遊世界各地，除了上星期跟大家介紹過的林家謙之外，Do姐還跟另一個靚仔Jeffery魏浚笙去了日本，更去了香港遊客最愛的富士山！今個星期就繼續幫大家準備懶人包，方便下次可以跟著Do姐（或Jeffery！）的足跡去旅行！

 

Read More︰

去邊啊Do姐｜鄭裕玲最新旅遊節目伙林家謙遊東京！6大好食好玩景點懶人包：富士山絕景餐廳、頂級懷石料理溫泉旅館！住一晚要$1.8萬港紙？

 

去邊啊Do姐｜東京景點01︰The Tokyo Toilet．涉谷區著名建築師設計的公廁

 

　　公廁常常給人一種「污糟邋遢」的印象，在香港，迫不得已才會去。當然，日本的公廁企理乾淨得多，但始終唔會「好想去」！不過，日本有財團就進行了一個名為「The Tokyo Toilet」的公廁改造計劃，找來了16位建築師或創作人為涉谷區內17個公廁改頭換面，包括安藤忠雄、隈研吾、伊東豐雄、坂茂、片山正通、NIGO等，絕對是星光熠熠，當中大家最熟悉的應該是安藤忠雄設計的透明玻璃公廁吧！

 


估唔到Do姐跟Jeffery的第一站行程，竟然是去公廁！（圖片來源：YouTube截圖）

 

　　這次Do姐跟Jeffery去了另一建築巨匠隈研吾設計的公廁「森林小道」，隈研吾最著名就是作品中用了大量木材做元素，所以這個公廁都以木材做主題，5間獨立公廁就似隱藏在森林內的小木屋一樣，非常別緻。

 


由著名建築師隈研吾設計的公廁「森林小道」。（圖片來源：YouTube截圖）

 


Do姐跟Jeffery估公廁外每個圖案的真正意思。（圖片來源：HOY TV）

 

The Tokyo Toilet（鍋島松濤公園公廁）

地址：東京都渋谷区松濤２丁目10-10-7

網址：https://tokyotoilet.jp/nabesima_park/

交通：京王井之頭線「神泉駅」步行約6分鐘

 

下一頁︰富士山下歎手工啤

 

 

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