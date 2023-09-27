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27/09/2023

日本沖繩4日3夜快閃行程懶人包！海邊新resort／必去星野靚景cafe／剌激動力滑翔傘飛行體驗／同海豚玩遊戲

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　9月中應邀參與香港貿易發展局主辦有關香港人去日本旅遊的online seminar，日本觀光局的香港所長小沼san表示，開關之後，香港人進行報復式遊日，2023年7月訪日旅客達21.64萬人次，跟2019年7月的21.81萬只差0.2%，非常厲害！當時有日本旅遊業界的人問我，要如何才吸引更多香港人去日本玩呢？我即時答：平機票！開關之後，機票好貴，包行李連稅，就算是廉航，最平都要2-3千蚊。如果機票平一點，大家絕對可以weekend快閃4日3夜，一年飛多幾轉！

 

　　我上星期便跟朋友快閃了一轉沖繩，剛過了暑假旺季，機票及酒店都比較平，好抵玩。沖繩氣溫跟香港差不多，10月仍可以玩水，11月開始則可以cafe-hopping。以下是我的「沖繩4日3夜行程」懶人包，全年通用，全部都食過住過去過，大家可以參考下！（利申：100%自費，零sponsor，真實個人體驗！）

 

Day 1
香港 → 沖繩（那霸機場）→ OTS租車 → 瀨長島Umikaji Terrace觀光＋lunch → Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach

 

Point 1：OTS Rent-a-car．沖繩最具規模租車公司

 

　　暫時香港往沖繩都只得朝早的航班，我坐HK Express，香港7am飛，約兩個半鐘就到沖繩，離開那霸機場只是11點左右！

 

　　去沖繩玩，因為鐵路網絡不完善，monorail只能由機場去到那霸市內，建議自駕遊，比較方便。右軚車，路不算窄，車不算多，雖然那霸非常塞車，但對於在香港有駕駛經驗的朋友來說，不會太困難。

 

　　我每次去沖繩都會於OTS租車（真的不是廣告），因為車種的選擇非常多，價錢亦合理，服務亦好，更有很多講國語的職員，所以就算不懂日文都不用擔心。跟所有租車公司一樣，OTS都會於機場提供免費巴士接送遊客到租車點，OTS最近機場的是臨空豐崎營業所，我最欣賞是這個營業所旁邊（只是隔兩個車位！）就有油站，還車前入油非常方便！

 


平時日本租車，90%都是獲分配白色的車，應該是第一次得到黑色車，開心！（圖片來源：Katty拍攝）

 


OTS會在車尾貼上「外國人駕駛中」的磁石貼，提醒其他駕駛者要留意！（圖片來源：Katty拍攝）

 


OTS更會在軚盤貼上貼紙，提醒大家（主要是台灣人）日本是靠左行車。（圖片來源：Katty拍攝）

 

OTS Rent-a-car 臨空豐崎營業所（那覇機場）
地址：沖縄県豊見城市豊崎3-37
營業時間：8am-7pm
網址：https://www.otsinternational.jp/otsrentacar/cn/okinawa/office/toyosaki/
交通：由那霸機場乘車約15分鐘

 

Point 2：瀨長島Umikaji Terrace．沖繩小希臘

 

　　坐早機，攞完車去未夠12點，未可以返酒店check-in，所以就去了附近的瀨長島Umikaji Terrace逛逛。瀨長島是一個距離機場約10分鐘車程的小島，Umikaji Terrace位於西海岸小山丘上的商業設施，有40多間小白屋，主要是餐廳及小食店，亦有賣沖繩特產的店舖，環境優美，又有漂亮的海景，所以被稱為「沖繩小希臘」。

 


航拍的瀨長島Umikaji ，好靚！當然，實景都靚！（圖片來源：瀨長島Umikaji Terrace官網）

 


幾乎所有食店都有個小露台，最適合打卡。（圖片來源：Katty拍攝）

 


可以對著無敵的沖繩海景打韆鞦！（圖片來源：Katty拍攝）

 


處處都是打卡位！（圖片來源：Katty拍攝）

 


場內最人氣的餐廳，竟然是幸福Pancake！（圖片來源：Katty拍攝）

 


可以遠眺那霸機場，更睇到飛機起飛。（圖片來源：Katty拍攝）

 


沖繩很多cafe的飲品都是襯返個海的顏色。（圖片來源：Katty拍攝）

 


這個用上A5黑毛和牛製成的咖喱包，很不錯，值得一試。（圖片來源：Katty拍攝）

 

瀨長島Umikaji Terrace
地址：沖縄県豊見城市瀬長174番地6
營業時間：10am-9pm（各店有所不同）
網址：https://www.umikajiterrace.com/
交通：由OTS Rent-a-car 臨空豐崎營業所開車約10分鐘

 

Point 3：Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach．全海景露台房新酒店

 

　　今年年初寫沖繩新酒店的時候都有介紹過這間於去年7月才開業的新酒店，當時已經mark實，打算如果去沖繩玩就要住下！最大的特色，是全部房都有大大個海景露台，最細的房面積都超過365呎（不計露台），絕對寬敞舒適，更可以book相連的房，同朋友或家人去玩就最啱！

 

　　住過之後，分享一下優點及缺點。優點是，酒店很新淨，房間及公共設施都好乾淨企理，設備亦非常齊全，有多間餐廳，包括自助餐、fine dining、日本料理、BBQ、鐵板燒、拉麵及酒吧等。最出色是有多個泳池，如海景泳池、飄流泳池、兒童池、套房住客限定的infinity pool，以及全年四季都營業的溫水室內泳池，就算秋冬天都可以望住個海游水！而且可以由泳池直接行出沙灘，以這個價位絕對抵住，因為沖繩其他有beach access的5星級酒店房價都很貴！

 


房間非常寬敞，作為度假酒店，這是非常重要的。（圖片來源：Katty拍攝）

 


所有房間都有無敵海景露台，景色非常美麗。（圖片來源：Katty拍攝）

 


每間客房都向海，一起身就可以望到這樣的景色，心情自然開朗。（圖片來源：Katty拍攝）

 

　　至於缺點，我覺得最大問題是泳池要9am才開，朝早只可以去食早餐，有點浪費時間！其次是房間花灑的水比較弱，淋浴露、洗頭水都不太好用，建議自備！另外，位於本島南部，但觀光景點及大型商場都集中在去中部及北部，車程會比較遠！但總括來說，優點比缺點多，很值得住。

 


有多個大型泳池，想游水或玩水都得，有適合小朋友的淺水泳池，所以很受家庭客歡迎。（圖片來源：Katty拍攝）

 


設有室內溫水池，秋冬天都可以暢泳。（圖片來源：Katty拍攝）

 


泳池旁更會定時有噴水表演！（圖片來源：Katty拍攝）

 

Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach（琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ）
地址：沖繩縣糸滿市名城963
房價：約$1,346起
網址：https://ryukyuhotel.premierhotel-group.com/
交通：由瀨長島Umikaji Terrace開車約20分鐘

 

下一頁︰Day 2大玩動力滑翔傘、必去星野無敵靚景cafe

 

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