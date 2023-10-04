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04/10/2023

沖繩自由行｜實試5大靚景打卡cafe！星野集團無敵海景café/ 古宇利大橋靚景coffee to go/ 內海岸邊小店和式all day breakfast

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　上星期跟跟大家分享了我剛剛去沖繩的行程，這個星期就跟大家介紹幾間必去（而我又真正幫襯過）的cafe。除了玩水，「蒲cafe」絕對是去沖繩玩的指定動作，一日最少去一間！（當然對於auntie們來說，行Aeon及DAISO更重要！）雖然，常常在IG見到大家分享沖繩打卡cafe、海邊絕景cafe，但會唔會係好睇唔好食呢？今次就幫大家實試了5間人氣cafe，分析下有幾值得幫襯！

 

沖繩打卡cafe｜01 Awayk．內海岸邊文青小店歎和式all day breakfast

 

　　這間位於今歸仁村的小白屋，應該是近年沖繩最人氣的cafe之一。純白色的建築物、木製的桌椅、落地大玻璃，加上漂亮的內海景色，文青得來又不失沖繩獨有的度假氣息。店內基本上只得「一款」食物，由朝早8時到夜晚10時都不變，就是「定食」，我會稱之為日式all day breakfast！選用宮城縣產的一見鍾情米，以土鍋煮成香軟的白飯，再配上香濃的味噌湯、用上沖繩縣產的野菜、豬、魚製成的小菜，美味又健康。每份2,000円，在沖繩來說不算便宜，但可以在如此舒適的環境食到充滿沖繩特色的日本定食，我覺得很值得。（在香港大x屋或無x都不只個價錢！）

 

店內設有大大塊的落地玻璃，窗外就是漂亮的內海景色，令人覺得很放鬆，胃口都好啲！（圖片來源：Katty拍攝）

除了白飯、味噌湯、漬物及前菜，還可以自選3款小菜，早餐的話，這個份量非常足夠。但午晚餐的話，可以加主菜，可以選豬或魚，都是選用沖繩縣出產的。（圖片來源：Katty拍攝）

黑糖Mojito（800円），用上沖繩縣產的青檸、薄荷葉及黑糖製成的糖漿調配而成，加上一粒粒的黑糖增加口感，無加酒精，「司機」都可以飲！（圖片來源：Katty拍攝）

 

　　店名「Awayk」，其實是由Away及Awake組成。Away，就是位置比較偏遠，由那霸市內開車要個幾鐘，但如果想去古宇利大橋觀光，這裏就非常順路，由cafe開車往古宇利大橋只是10分鐘左右！而Awake，朝早8點開，好明顯是可以來吃早餐，特吃是住在名護，就很方便，絕對值得來吃早餐或午餐。提提大家，可以於官網訂位，不用訂位費，但記住如果想取消，就要通知cafe啊！

 

Cafe位置比較隱蔽，但可以輸入Mapcode「206  838  306* 40」，就能輕易到達。（圖片來源：Katty拍攝）

 

Awayk

地址：沖縄県国頭郡今帰仁村湧川大福原2181-1

營業時間：8am-10pm，星期四休息

網址：https://awayk.jp/pages/awaykrestaurant

交通：由那霸市內開車約1小時15分鐘；開車往古宇利大橋約10分鐘

 

下一頁︰無敵古宇利大橋靚景 cafe

 

 

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