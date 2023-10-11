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11/10/2023

紅葉 2023｜日本北海道、東北地區4大靚景紅葉溫泉酒店！定山溪絕景/深山紅葉秘湯/日本秘景100選

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　今年日本的夏天特別熱，秋天亦來得遲一點，北海道的紅葉季節才剛剛開始，大家準備好賞楓行程未呢？我覺得除了去公園、行山或走入森林之外，最好的方法就是浸住溫泉欣賞紅葉，又寫意又舒服，而且秋天的食材特別多，溫泉懷石料理晚餐特別豐富，所以計劃行程時，絕對要留一晚住溫泉酒店！

 

01北海道定山溪溫泉︰2021年開業！客房設有紅葉絕景私人溫泉

紅葉預測：10月中～10月底

 

　　要數北海道最美麗的紅葉溫泉，首選必然是定山溪，每年10月初開始，溪流兩旁的山谷都會染上紅黃橙色，景緻醉人。今年的夏天比較熱，所以紅葉最佳觀賞時期延遲了10天左右，所以10月中至10月底都可以在定山溪欣賞到紅葉。

 

　　定山溪近年有不少新溫泉酒店開業，當中以這間的紅葉景色最漂亮。酒店位於溪谷上，68間客房當中有58間都設有溫泉展望風呂，由踏入酒店大堂的一刻，到返回房間，甚至是泡溫泉時，都可以欣賞到紅葉的景色，更有流水聲做BGM，令人身心都放鬆起來。幫大家看過房間的供應狀況，暫時10月內每日都還有房，一泊二食每人約30,000円，現在日圓平，價錢非常合理，已訂好酒店去北海道玩的朋友可以考慮一下！

 

大浴場面向溪谷，邊浸溫泉邊欣賞紅葉景色，寫意又舒適。（圖片來源：Grand Blissen Hotel定山溪）

附設私人溫泉風呂的客室，全部景觀都是望向溪谷，房內更有大玻璃窗，可以讓你全日都欣賞紅葉靚景。（圖片來源：Grand Blissen Hotel定山溪）

客房內的風呂都可以賞楓。（圖片來源：Grand Blissen Hotel定山溪）

大堂設有落地玻璃，客人一踏入酒店必家會被這個紅葉絕景震懾到！（圖片來源：Grand Blissen Hotel定山溪）

晚餐的懷石料理，當然都會用上秋天的時令食材，更會配上楓葉，最適合打卡！（圖片來源：Grand Blissen Hotel定山溪）

酒店位於豐平川上，客房都可以聽到緩緩的流水聲，很治癒。（圖片來源：Grand Blissen Hotel定山溪）

 

Grand Blissen Hotel定山溪

地址：札幌市南区定山渓温泉東4丁目328

1泊2食：每人18,810円起

網址：www.grandblissen.jp/

交通：酒店提供免費接駁巴士來回JR「札幌駅」

 

下一頁︰無電、斷網深山旅館！秘湯被紅葉包圍

 

 

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