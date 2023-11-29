東京麻布台Hills新登場！商場食玩買攻略︰打卡美食4大推介/ 免費展望台影東京鐵塔/ teamLab賞世畀初公開展品

繼東急歌舞伎町Tower於4月開業之後，沉靜了半年有多的東京，上星期終於有大型新設施開業！「麻布台Hills」位於東京都的中心，鄰近東京鐵塔，總佔地面積達8.1公頃，是一個大規模的綜合商業設施。區內有辦公大樓、住宅、學校、酒店、美術館、商店及餐廳，雖然整體感覺似同集團的六本木山及虎之門山，但卻有很多吸引遊客的地方，例如設可以免費欣賞東京夜景的展望台、多間打卡cafe及餐廳，另外還有下年2月初開業的teamLab，準備去東京玩的朋友一定要去看看！

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鄰近東京鐵塔的麻布台Hills內共有3幢大廈，最高的是「森JP Tower」，另外兩幢是住宅。（圖片來源：© DBOX for Mori Building Co., Ltd - Azabudai Hills）

看看這張地圖，就可以大概知道麻布台Hills的位置，原來是在六本木山及虎之門山的中間。（圖片來源：麻布台Hills官網）

東京最新麻布台Hills攻略｜森JP Tower︰日本最高建築物

麻布台Hills主要分為3大區，包括Tower Plaza、Garden Plaza及住宅區，Tower Plaza的主建築是樓高325米、共64層的森JP Tower，打破了大阪阿倍野Harukas的300米紀錄，成為了全日本最高的大廈！這裏的頂層是住宅（好想知幾多錢！），底層是餐廳及商店，其餘則是辦公室。遊客的話，可以去33樓的展望台欣賞東京的景色，這裏亦是影東京鐵塔的好地方，而且完全免費，別要錯過！

Tower Plaza內有餐廳、時裝店、大型書店等，約60間不同類型的店舖。（圖片來源：IG@azabudaihillsofficial）

Garden Plaza內有Gallery、teamLab、國際名牌專門店、餐廳、cafe及甜品店。（圖片來源：IG@azabudaihillsofficial）



從56樓的辦公室望出去，就是這個樣子，跟東京鐵塔差不多一樣高！（圖片來源：IG@canana_kanako）



33～34樓有免費入場的展望台，可以買杯咖啡坐下來慢慢欣賞東京的景色！（圖片來源：IG@canana_kanako）

從展望台可以近距離看到東京鐵塔夜景。（圖片來源：IG@sakaki0325）





紅色的東京鐵塔，屹立在東京市中心，顯得特別亮眼。（圖片來源：IG@sakaki0325）

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