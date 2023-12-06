北海道｜札幌2大新酒店試住報告！2分鐘行到JR札幌站、雙人房最平唔使300蚊

北海的雪季今年提早開始，不少滑雪場已經營業，身邊很多朋友都著手計劃滑雪或賞雪的行程。常常被人問有無札幌心水酒店推介，我個人比較喜歡住近札幌駅，因為出入機場比較方便，坐JR 40分鐘左右就到，班次多又不怕塞車；另外，如果住大通或薄野，想去小樽、旭川、富良野等地時，要坐地鐵到札幌駅再轉JR，比較麻煩。札幌駅有近百間酒店，春夏秋天的話，很多行5分鐘就可以到達。如果是冬天的話，在雪地上拖喼行30秒都嫌多，所以我會建議住得愈近車站愈好。

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以前我會推介Hotel Gracery Sapporo，因為札幌地下街有入口可以直達酒店，完全不用在雪地上走，不過有樓梯！如果不計較價錢的話，JR Tower Hotel日航札幌當然是首選，出閘後1分鐘內就可以行到酒店入口，而且無樓梯又不用走到戶外地方，但價錢是Hotel Gracery Sapporo1.5倍以上！最近住了2間又好住又抵住的新酒店想介紹給大家，由札幌駅北口步行約1-2分鐘就到，極方便，而且價錢很合理，1月的話，其中一間300蚊有找，很心動吧？



兩間酒店都是位於JR札幌駅北口，一間向左走，一間向右走。

下一頁︰雙人房每晚300蚊有找！札幌Washington Hotel Plaza試住報告