日本主題樂園新事2024預告！吉卜力魔女之谷／USJ大金剛主題新園區／東京迪士尼海洋全新園區Fantasy Springs

喜歡玩主題樂園的朋友，開關一年多以來，去過幾多次日本呢？疫情期間，日本兩大主題樂園都開了新園區——環球影城的超級任天堂世界及東京迪士尼樂園的美女與野獸主題園區，另外還有名古屋的吉卜力公園，雖然去年一開關已經去勻（USJ更去了兩次！），但似乎明年又要全部再去一次，因為這3個主題樂園都有新園區落成，另外東京還有兩個新景點，包括西武園的「夕陽之丘Playland」及全球首個沉浸式主題樂園「Immersive Fort」，除了東京迪士尼海洋的「Fantasy Springs」會於6月6日開業之外，其除全部都表示會在明年春天開業，似乎都是預計大家的注意力都會集中在Disney Sea，所以搶先開！

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日本主題樂園01｜大阪．日本環球影城︰Donkey Kong Country！超級任天堂世界版圖擴大70%

2024年春天OPEN

開關之後，Super Mario的fans應該第一時間衝去USJ的超級任天堂世界吧？雖然園區面積不算很大，但實在太繽紛，Mario Kart太好玩，太多商品要買，太多位置要打卡……亦太多人！上星期USJ突然公布，超級任天堂世界內的新園區「Donkey Kong Country」（中文名是「咚奇剛國度」）將會於2024年春天開業，加了這個之後，會是原本超級任天堂世界的1.7倍，令人非常期待。

日本環球影城已經提早將Donkey Kong加入超級任天堂世界的大家庭！（圖片來源：日本環球影城）

Donkey Kong Country園區是以森林做主題設計，中間有一座「黃金神殿」，主題機動遊戲是「Mine Cart Madness」（中文名是「咚奇剛的瘋狂礦車」），雖然沒有詳細公布遊戲的玩法及內容，但看圖片及文字介紹，應該是過山車吧！（官網是這樣說的：搭乘礦車，痛快地奔馳在廣大的叢林中，跳過中斷的軌道！？無法預測的體驗接連不斷，只能忘我地大聲尖叫！）當然，區內亦有賣小食及紀念品的地方，而USJ園內亦提早一步，於12月6日起，將部分Donkey Kong的精品上架，讓遊客在園區開幕前去玩都可以買到！

我覺得超級任天堂世界的「耀西冒險（Yoshi's Adventure）」太小朋友，期望「Mine Cart adness」會是一個比較激烈的機動遊戲。（圖片來源：日本環球影城）

率先於12月6日起在USJ開賣的Donkey Kong精品，包括這款Donkey Kong及Diddy Kong頭箍。（圖片來源：日本環球影城）

最適合買來做手信的鐵罐曲奇餅及糖果。（圖片來源：日本環球影城）

日設計非常有趣的金蕉糖果罐。（圖片來源：日本環球影城）

再提提大家，想去超級任天堂世界玩，是需要持有「區域入場保證券」或「區域入場號碼券／抽籤券」，「區域入場保證券」是購買指定的「環球特快入場券（Universal Express Pass）」時附送的，而「區域入場號碼券」則是入園後於官方App下載或於園內指定地點取得。想慳時間，建議買「環球特快入場券」，但價錢不便宜，很多比入場券更貴，但可以節省很多排隊時間去玩4／7項不同的遊戲。如果不想額外花錢，就是提早（要提很早）入場，再於官方App取得「區域入場號碼券」。

日本環球影城 Donkey Kong Country

網址：https://www.usj.co.jp/web/zh/tw/areas/super-nintendo-world/donkey-kong-country

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