日本甜品2024｜6大便利店、快餐店新登場甜品推介！邊度食GODIVA朱古力冬甩？麥當勞奶油糖批、Afternoon Tea厚切士多啤梨千層蛋糕

日本每年1、2月都推出很多新甜品，除了因為踏入了士多啤梨的季節，還有就是情人節，各式各樣的朱古力甜品傾巢而出，甜品控這個時候去日本很難不增磅！

日本甜品2024｜01. Mister Donut．聯乘GODIVA推高級朱古力冬甩系列

發售日期：1月11日～2月初

Mister Donut唔只得比卡超冬甩受歡迎，即將推出的「misdo meets GODIVA Premium Chocolate Collection」也非常令人期待！這個期間限定的系列共有4款新產品，賣點是冬甩的生地（麵團）部分是用上比利時朱古力製成，有入口即溶的口感。另外還有為此系列開發的高級朱古力酥皮，朱古力味特濃又特別脆。



期間限定新系列「misdo meets GODIVA Premium Chocolate Collection」，由1月11日起於日本全國Mister Donut分店有售。（圖片來源：Mister Donut）



Ganache Chocolate冬甩（外賣 324円／堂食 330円），以朱古力蛋糕為概念的冬甩，入面有朱古力忌廉夾心，頂層加上珍珠朱古力粒，賣相高貴。（圖片來源：Mister Donut）



Praline Chocolate冬甩（外賣 324円／堂食 330円），以朱古力蛋糕為概念的冬甩，入面有朱古力忌廉夾心，頂層加上珍珠朱古力粒，賣相高貴。（圖片來源：Mister Donut）



Caramel Chocolate冬甩（外賣 324円／堂食 330円），同樣以朱古力蛋糕為概念的冬甩，外層包著牛奶朱古力，灑上朱古力脆脆，上面吱上鹽牛油焦糖，再灑上可可粉，味道濃厚。（圖片來源：Mister Donut）



Galette des Rois Chocolate國王餅（外賣 356円／堂食 363円），為了misdo meets GODIVA開發的高級朱古力酥皮，入面是混合了杏仁忌廉的吉士忌廉及朱古力。（圖片來源：Mister Donut）

Mister Donut

網址：www.misterdonut.jp/m_menu/new/240111_godiva/

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