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31/01/2024

北海道酒店推介 | 星野集團OMO7旭川酒店試住報告：每晚$490起＋免費巴士來回旭山動物園＋超可愛動物主題房＋美味早餐夜芭菲

#日本 #OMO酒店 #旭川 #星野集團 #桑拿 #旭山動物園 #北海道 #旭川Grand Hotel #短線遊 #0+3 #Travel News
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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　要數冬季北海道最人氣的觀光景點，旭山動物園一定排頭3位！雖然室外的氣溫常常都低至-5至-10度左右，但都無阻遊客山長水遠來到這個地方。（由札幌坐JR到旭川駅要1.5小時，再坐40分鐘巴士才到達。）大家來這裏的主要原因，是為了睇冬季限定的雪地企鵝巡遊！可能很多遊客都會選擇即日來回札幌，但第一場企鵝於上午11時進行（3月更只有這一場！），要趕及睇企鵝，就要在寒冷的早上爬起身出門，其實不妨在旭川住一晚，就舒服得多，更可以順便去美瑛、富良野觀光。我剛剛於上星期住了「星野集團 OMO7 旭川」，發覺如果是要去旭山動物園的話，簡直是首選，而且酒店更有多間動物主題房，喜歡企鵝、北極熊或蝦夷棕熊的話，就更加非住不可！

 

每年冬天雪量足夠的時候（約1-3月），旭山動物園都會有企鵝巡遊，1-2月每日兩場（11am及2:30pm），3月則只有11am一場。肥嘟嘟圓碌碌的企鵝，萌到不行，絕對人見人愛。（圖片來源：Katty拍攝）

企鵝巡遊的路線足足有500米，每日都有很多癡心的炒絲在兩旁等候牠們大駕光臨。（圖片來源：Katty拍攝）

 

OMO7 旭川——星野集團第一間OMO酒店

 

　　星野集團是日本著名的酒店集團，旗下有多個品牌，各有特色，如最奢華的「虹夕諾雅」及精品溫泉旅館「界」，應該不少人都很想去住，但價錢比較貴，未必人人都捨得！不過，星野集團於2018年成立了全新的品牌「OMO」，以都市觀光酒店為主打，而且價錢比較合理，讓更多人享受到星野集團的魅力！現在OMO共有16間酒店，遍布日本各地，但原來第一間OMO並且東京、大阪或京都，而是旭川！

 

OMO7 旭川的前身是「旭川Grand Hotel」，樓高17層，是市內最高的建築物。（圖片來源：Katty拍攝）

 

踏入大堂即被動物包圍

 

　　畢竟旭川最出名就是動物園，絕大部份來這裏的遊客都是為了去旭山動物園参觀，所以踏入酒店大堂，就見到很多動物的擺設，非常可愛，大家都忙著打卡而不是直接去check-in！大堂的樓底高，用上灰綠色加上大量木材做設計主調，時尚又有氣派。

 

踏入大堂就見到這個布置，十分可愛，仿似有一班動物朋友在歡迎你。（圖片來源：Katty拍攝）

旭川其實是個出名生產木製家具的地方，所以大堂可見大量以木製成的家具及布置，更有一個小型的閱書空間「Book Tunnel」。（圖片來源：Katty拍攝）

晚上更會免費供應sparkling wine（及果味水），不少遊客都喜歡在大堂或Book Tunnel邊飲邊跟朋友吹水。（圖片來源：Katty拍攝）

免費的welcome drink，這天是粟米茶，每日3pm-10pm供應。（圖片來源：Katty拍攝）

Welcome drink的「水龍頭」是北海道最具代表性的熊人及三文魚，非常cute。（圖片來源：Katty拍攝）

旭川是日本數一數二的寒冷地區，大堂設有溫度計，讓你知道室外的氣溫，提醒外出時要添衣！這天是-0.8度，1月底來說，非常溫暖！（圖片來源：Katty拍攝）

OMO所有酒店的大堂都有「Go-KINJO Map」，即是「近所地圖」，讓遊客知道酒店附近的設施及餐廳，一目了然。（圖片來源：Katty拍攝）

旭川其中一樣著名美食是拉麵，大堂的吊燈用上拉麵的碗做設計，很有特色。（圖片來源：Katty拍攝）

外面很冷，入門口見到咖啡機之後，即刻撳一杯飲，免費供應，身心都很溫暖。（圖片來源：Katty拍攝）

供遊客在酒店內活動時穿著的「館內著」放了在大堂，可以自行拿回房間。（圖片來源：Katty拍攝）

牙刷、梳、鬚刨等amenities都放在大堂，供坐客免費拿取。（圖片來源：Katty拍攝）

 

下一頁：237間客房，共12種房型！

 

 

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