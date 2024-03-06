福岡近郊｜肥前浜宿2D1N小旅行！觀光酒造免費試飲/ 包幢住百年古民家旅館/ 糸島以外抵食蠔小屋

福岡是近年香港人最喜歡去的地方之一，因為機程短（約3小時），加上機場很近市中心，坐兩個地鐵站就到博多，如果坐早機出發，中午已經可以去到福岡食lunch及shopping，非常方便！除了留在博多、天神一帶吃喝玩樂，不少遊客都會想去福岡附近的景點逛逛，例如別府及湯布院等等。不過，如果你嫌這些地方遊客太多，又或者已經去過，推介大家可以考慮去佐賀縣鹿島市的肥前浜宿，我剛於1月初去過，覺得很不錯。坐JR的話，由福岡博多駅到肥前浜駅，只需1小時左右，步行10分鐘左右便可以抵達區內主要的景點「酒藏通」，這裏的建築物充滿江戶氣息，除了可以到酒藏參觀及免費試飲外，又可以到由古民家改建而成的cafe去歎咖啡，最重要是遊客很少，可以慢慢打卡！

酒藏通︰國家重要傳統建築物群保存地區

由江戶時代開始到昭和時代，肥前浜宿都是以酒藏及醬油廠的集中地，現在仍有3間酒藏——富久千代酒造、光武酒造場、峰松酒造場（肥前屋），繼續在這裏釀酒。這條長約600米的街道兩旁，仍保留多幢充滿江戶時代建築特色的白壁倉庫風格建築，亦有不少茅葺屋頂古民家，極具歷史價值，更被日本政府定為「重要傳統建築物群保存地區」。

酒藏通兩旁都是極具歷史價值的白壁倉庫風格建築物。（拍攝：Katty）

光武酒造場是「酒藏通」其中一間釀酒工場。（拍攝：Katty）

酒藏通從前是釀造業的集中地，不少建築物仍保留當時工場的煙囪。（拍攝：Katty）

這裏的町家門前都有一條小小的水渠，很有古鎮的氣息。水很清，間中還會見到小魚游過！提醒大家要小心，拍照時不要差錯腳掉入水渠！（拍攝：Katty）

從肥前浜駅步行約6分鐘就可以到達酒藏通。（拍攝：Katty）

酒藏通

地址：佐賀県鹿島市浜町

交通：由JR「肥前浜駅」步行約6分鐘

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