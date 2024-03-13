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13/03/2024

日本士多啤梨｜大阪打卡必吃6大士多啤梨甜品一次睇！必試IG爆紅朱古力杯、巨型士多啤梨拿破崙「咕o臣」

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　今日經過果欄，發現今年在香港買日本士多啤梨真的很便宜，130蚊就可以買到兩箱共4 pack佐賀的「ichigosan」，比起在日本買更平！不過，新鮮的士多啤梨可以在香港吃，但士多啤梨甜品，還是在日本吃最好，好食之餘，款式又多，賣相又靚，最重要是可以打卡呃like！這次為大家精選了6間大阪的士多啤梨甜品店，不少朋友下星期都會出發去賞櫻，就順便去試試吧！

 

日本士多啤梨甜品｜01 Northshore Cafe & Dining︰大阪新名物！朱古力漿士多啤梨杯

 

　　這間在大阪北浜的cafe兼餐廳，最近在IG爆紅，當然是因為推出了非常適合打卡的食物！用透明的膠杯，裝滿新鮮的日本士多啤梨，而重點是即席淋上大量的朱古力漿，效果非常震撼，當然吸引很多女生來拍片！每日選用的品種略有不同，如福岡的甜王、奈良的古都華等，除了這些紅色品種的士多啤梨外，更有白色或粉紅色的品種，很多人都會一次過買兩款打卡！朱古力漿士多啤梨杯每日由10:30am起限量發售，白色或粉紅色的士多啤梨數量比較少，如果想買建議早一點去幫襯。另外，提醒大家此店不收現金，遊客可以用信用卡付款。

 

紅色的士多啤梨每杯大約1,300円，白色則要2,000円，但實際價錢會因應不同品種而略有差別。（圖片來源：IG@yukicolifecom）

這杯朱古力漿士多啤梨名字叫「Choco Berry」，於2月初推出後即大受歡迎。（圖片來源：IG@northshore.hanafru）

Choco Berry最大的特色，是即席淋上大量的朱古力漿，作為一個朱古力控，看著朱古力漿在透明的膠杯內流過每一粒士多啤梨，非常治癒！（圖片來源：IG@kyon_tokiiro）

Choco Berry每日於10:30am起開賣，不過時間或會更改，想去的話最好先參考官方IG的時間。（圖片來源：IG@northshore.hanafru）

 

Northshore Cafe & Dining

地址：大阪府大阪市中央区北浜1-1-28 ビルマビル1F/2F

營業時間：7am-6pm

IG：northshore.hanafru

 

下一頁︰櫻花主題士多啤梨盛宴＋窩夫上的士多啤梨田

 

 

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