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03/04/2024

名古屋自由行｜「三重VISON」食買玩Resort攻略（下）！試住mina perhonen主題房／靚景酒店露天風呂／浸泡大學研究草藥湯

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　名古屋吉卜力公園最後一個園區——魔女之谷，終於在3月中開放，不少朋友都為了去哈爾移動城堡及《魔女宅急便》琪琪的麵包店朝聖，開始著手計劃行程。老實說，我覺得名古屋不是個有趣的地方，留兩天就夠了！除了去白川鄉和高山，我自己比較喜歡去三重，美食及溫泉的選擇都有很多，觀光景點也有不少，如伊勢神宮、熊野古道、長島溫泉樂園、名花之里等等，最近還有於疫情期間新開業、面積達119公頃的超大型商業Resort「VISON」。上個星期介紹了VISON的美食及買手信的3個小區，今次就介紹另外3個小區——食街兼住宿設施San Sebastián St.、酒店HOTEL VISON，以及浸浴設施「本草湯」。老實講，VISON玩一日是不夠的，加上非常近伊勢神宮（約20分鐘車程），所以最好住1至2晚，慢慢試多幾間餐廳！

 

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VISON的範圍非常大，相片中央梯級形的是酒店HOTEL VISON，中間偏左幾排啡色的長屋是San Sebastián St.，山中間平地上的本草湯。（圖片來源：VISON官網）

 

名古屋三重VISON｜San Sebastián St.︰特色食肆＋主題住宿

 

　　VISON的所在地多氣町，於2017年跟世界首屈一指美食小鎮——西班牙北部的San Sebastián（聖塞巴斯提安）結成美食友好聯盟，為了紀念這個結盟，VISON將小區命名為「San Sebastián St.（サンセバスチャン通り）」。區內共有4幢兩層高的建築物，下層是餐廳、小食店及商店，上層則是住宿設施「旅籠VISON」。先講美食，這裡特別由西班牙San Sebastián市請來3間人氣餐館進駐，包括Zazpi、Casa Urola及ARATZ，供應西班牙北部地區的特色美食及佐酒小食，當中Zazpi更營業至凌晨12時，可以盡情地吃喝，行幾步就可以返到酒店，自駕遊的「司機擔當」不用再喝汽水了！另外，區內亦有一些甜品店，如布甸專門店「伊勢布甸之鐵人」、和菓子店「菓子舗井村屋」、夜芭菲店「VISON之夜芭菲」等，愛甜點的朋友要小心！（其實在日本都好難小心！）

 


「San Sebastián St.」小區由4幢兩層高的建築物組成，下層是餐廳及商店，上層是住宿設施「旅籠VISON」，環境悠閒舒適。（拍攝：Katty）

 


營業至凌晨12時的「Zazpi」，主廚Paul Arrillaga曾於世界Pintxo大會勝出（pintxo是用竹籤串起來的小食），晚飯後可以來喝酒吃小食。（圖片來源：VISON官網）

 


「Casa Urola」是San Sebastián最人氣的酒館，同樣曾於世界Pintxo大會勝出，VISON店內可以品嘗到不同的Pintxo，每款500円。（圖片來源：VISON官網）

 


伊勢神宮「御袚町」內名店「伊勢布甸之鐵人」的2號店，所有布甸於店內人手製作，每個390円。（拍攝：Katty）

 


日本流行夜芭菲，這裡亦有夜芭菲專門店，不過只限於星期五至日6:30pm-10:30pm營業。（圖片來源：VISON官網）

 

下一頁︰旅籠VISON！設計師打造4種不同風格的房間

 

 

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