東京新酒店｜上野&Here Tokyo Ueno試住報告！市內罕見露天大浴場、無敵公園櫻花靚景！50分鐘直達成田機場

我跟大部分香港人一樣，都喜歡住新酒店。剛剛跟幾個舊同學去東京玩，住了一間上個月新開的酒店「&Here Tokyo Ueno」，因為大家都覺得很不錯，很想推介給大家。利申：絕非廣告！

東京上野酒店&Here Tokyo Ueno｜位於上野公園旁！步行往地鐵站只需4分鐘

先講位置，酒店位於上野公園不忍池旁邊，部分客房坐擁無敵的公園景色，春天櫻花季節，從窗外可以看到整個公園都開滿粉紅色的櫻花，應該非常壯觀！交通方面，最近的地鐵站是銀座線的上野廣小路站，只需4分鐘就到，坐3個站就可以去到淺草，亦可以直達銀座、表參道及涉谷，去觀光或shopping都很方便。JR的話，步行前往上野站及御徒町站路程都差不多，約10分鐘，後者會近一點點。出入機場最方便，步行往京成上野站只需5分鐘，乘坐京成特急Skyliner，50分鐘就到成田機場！

酒店樓高14層，頂層除了客房，還有露天風呂及大浴場。（攝影：Katty）

酒店位於仲町通近街尾的位置，步行前往Family Mart及7-11，不用2分鐘！（攝影：Katty）

仲町通內有很多食肆，搵食非常方便。（攝影：Katty）

除了面向上野公園的正門，仲町通還設有後門，食完晚飯返酒店不用兜路！（攝影：Katty）

從酒店走出大街，便可以見到松本清及Sanrio Shop，想shopping的話，還有松阪屋及Parco。（攝影：Katty）

步行前往熱鬧的阿美橫丁約5分鐘。（攝影：Katty）

往返成田機場可以乘坐京成特急Skyliner，只需50分鐘就到！（攝影：Katty）

酒店位置旺中帶靜，部分客房面向上野公園不忍池，非常悠閒舒適。（攝影：Google map截圖）

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