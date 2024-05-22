福岡新酒店5大推介！九州首間Ritz Carlton、糸島全海景新酒店！邊間$344住博多站+設住客專用大浴場？

福岡一直是香港人最愛的日本旅行目的地之一，最主要的原因是：近！香港直飛福岡，機程約3小時，抵達福岡機場之後，更可以直接乘坐的士出市中心的酒店，住博多的話，10分鐘左右就到，車費應該不用100蚊！就算住天神，都只是百幾蚊，一定平過你在香港坐的士去機場！（除非你住東涌！）就算坐地鐵，由福岡機場去博多，只是2個站，絕對是「話咁快就到」，身邊有朋友就算只得3天假，都會飛去玩一轉！這兩年，福岡新開的酒店數目不算很多，但卻有很多不同級數的酒店可以選擇，有平至每晚$344博多駅附近的商務酒店，又有超豪華的The Ritz Carlton，這次找了幾間介紹給大家，平價、中價、貴價都有，視乎預算及目的，揀一間下次去試住吧！（提提大家，以下所寫的房價，都以訂房網站的最低價錢做參考，一般都比官網訂更平！）

福岡新酒店 01｜The Royal Park Canvas 福岡中洲︰位置方便、性價比高！設住客專用大浴場

2023年8月4日OPEN

福岡近年開業的新酒店，都以平價的商務酒店為主，少見這類主打觀光客的中價酒店。The Royal Park Canvas 福岡中洲位於博多川旁邊，旺中帶靜，距離地鐵站只有2分鐘步程，鄰近中洲屋台，就算步行至天神購物區都只是10分鐘，非常方便。酒店以「都會中的森林」為主題，除了館內種有很多綠色植物之外，裝修設計都用上大量木材，讓住客感受到九州大自然的氣息。

The Royal Park Canvas 福岡中洲位於博多川旁邊，旺中帶靜。（圖片來源：The Royal Park Canvas 福岡中洲）

客室方面，共有18個不同房型，面積最細18平方米，以市中心酒店來說不算太小。頂樓（14樓）更設有最多可放4張單人床的「Premium Twin Riverside」客房及面積達90平方米的露台套房「Balcony Suite」，適合家庭遊的旅客。設施方面，有大浴場、桑拿及天台花園等。

另外，雖然大部分香港人去日本都無在酒店食早餐的習慣（通常早一晚於便利店買定飯團或三文治），但我看了不少訂房網站的住客評價，都大讚這裏的早餐好食！而且更有3個選擇，可以在餐廳或lounge食，又可以揀「早餐盒」在房慢慢歎，就算住幾日都不用擔心日日食同樣的早餐！

位於頂樓（14樓）的「Premium Twin Riverside」客房，可供最多放4張單人床，面積超過53平方米。（圖片來源：The Royal Park Canvas 福岡中洲）

面積最細的「Standard Double」，都有18平方米以上，雙人床有160cm闊，很舒適。（圖片來源：The Royal Park Canvas 福岡中洲）

面積達90平方米的露台套房「Balcony Suite」，有睡房、客廳及飯廳，更可以於露台欣賞福岡市內的夜景。（圖片來源：The Royal Park Canvas 福岡中洲）

住客專用的大浴場，男性專用的更設有桑拿，女性專用則有蒸氣桑拿。（圖片來源：The Royal Park Canvas 福岡中洲）

種滿綠色植物的天台花園。（圖片來源：The Royal Park Canvas 福岡中洲）

早餐選擇有很多，如選擇在lounge吃，有海鮮丼做主菜，甜品及麵包則是自助任食（圖片來源：The Royal Park Canvas 福岡中洲）

賣相精美的「Morning Box」（不是lunch box！），可以在房內慢慢食慢慢打卡（圖片來源：The Royal Park Canvas 福岡中洲）

The Royal Park Canvas 福岡中洲

地址：福岡市博多区中洲5-6-20

房價：$1,003起

交通：地下鐵「中洲川端駅」步行約2分鐘

網址：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/fukuokanakasu/

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