北海道美食之旅｜走到日本最北端！遊禮文島、稚內食海鮮︰人氣馬糞海膽丼、罕見花魚鏘鏘燒！親試帆立貝剝殼體驗（附交通攻略）

北海道的夏天，絕對是人見人愛！除了有怡人的天氣、漂亮的花田之外，還有很多美食，最受歡迎當然是海膽！上個星期介紹了海膽迷朝聖必到的利尻島，無理由不順路去旁邊的禮文島及稚內吧？前者都可以食到新鮮的海膽、肥美的花魚（ホッケ），後者就可以食到又平又厚肉的帆立貝，當然亦有各式各樣的海鮮。今個夏天，如果已經買了機票去北海道，不妨考慮一下來個道北美食之旅！

Read More︰

北海道海膽迷朝聖之旅！親身到利尻島歎馬糞海膽、海鮮！ 即捕即製海膽丼、落船捉海膽體驗

【禮文島】

北海道美食｜海鮮処かふか︰漁協直營海鮮食堂！

禮文島是日本最北的離島，漁獲豐富，跟利尻島一樣，最出名是海膽。這間海鮮食堂位於碼頭附近，由漁業協會直接經營，食材的鮮度無需懷疑，價錢亦非常合理，所以很受遊客歡迎。最人氣的海膽丼每碗5,500円，海鮮丼只是4,000円，好抵食！如果食海膽食到有點悶的話，建議大家可以選擇食炭火燒海鮮，如花魚、帆立貝、鮑魚、魷魚、海螺等等，香口惹味。店內亦有天婦羅、炸豬扒飯、咖喱及拉麵等，就算同行朋友家人不吃生都無問題！

禮文島的海膽跟利尻島都是食同一樣的昆布大，所以同樣美味！（圖片來源：IG@kafukagyokyo）

最人氣的馬糞海膽丼，睇相都覺得好好食！（圖片來源：IG@kafukagyokyo）

店內環境舒適，更設有座敷。（圖片來源：IG@kafukagyokyo）

在利尻島吃了太多海膽丼，所以這晚我選擇了食炭火燒海鮮，師傅在面前即叫即燒，令人胃口大增！（攝影：Katty）

建議必食燒鮑魚，每隻只是1,100円。（攝影：Katty）

餐廳有落地玻璃，日間時分可以看到海景。（圖片來源：海鮮処かふか官網）

海鮮処かふか

地址：礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ

電話：0163-86-1228

營業時間：夏季（5月1日～9月30）11am-2pm、5pm-9pm，星期二休息；冬季 5pm-9pm，星期日休息

網址：www.kafuka.or.jp/store/

下一頁︰非吃不可花魚鏘鏘燒+吃到最後一刻碼頭壽司店