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03/07/2024

淡路島一日遊！大阪近郊自駕遊必去4大Check point︰絕美海景花田打卡、超人氣幸福Pancake度假村、名師設計全木座禪道場

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　剛剛見到Peach推出平機票飛大阪，單程最平$440，來回連稅2千蚊有找，沒有寄艙行李的話，只是$1,337， 令人非常心動！飛大阪，除了環球影城、京都、奈良之外，附近還有甚麼地方去呢？自駕遊的話，我推介大家去位於神戶（兵庫縣）與四國之間的淡路島，由大阪市內開車前往只需1個多小時，非常方便。島上有很多打卡的景點、cafe及餐廳，又有不少特色的建築物及設施，無時間的話，即日來回大阪都可以，有時間的話，最好住1至2晚，慢慢玩！

 

淡路島一日遊｜第一站：兵庫県立公園あわじ花さじき！無敵海景「天空之花田」

 

　　「兵庫県立公園 あわじ花さじき」位於淡路島北部丘陵地區的最高處，海拔高度298 至 235米，可以把明石海峽及大阪灣景色盡收眼底。這裏是淡路島最人氣的觀光景點之一，除了因為免費入場之外，最重要是一年四季都可以賞花！春天有油菜花、罌粟花，夏天有向日葵、醉蝶花，秋天有大波斯菊，冬天則有紫羅蘭，顏色鮮豔奪目，在藍天碧海襯托下，景色非常優美，所有亦有「天空の花畑」（天空之花田）的美譽，每日都吸引很多遊客前來打卡。（「あわじ花さじき」如果要用漢字寫出來的話，是「淡路花桟敷」，但基本上不會看到這個名稱，大家就認一下日文的名字吧！）

 

一般的花田，都是位於山谷內或內陸地區，但「あわじ花さじき」最大的賣點，就是位於山上，更可以俯瞰明石海峽及大阪灣的景色，拍出來的照片特別漂亮！（圖片來源：IG@kazpic2）

在這，全年四季都可以賞花，冬天（12月-2月）可以看到美麗的紫羅蘭。（圖片來源：IG@kazpic2）

春天可以看到黃色的油菜花及紫色的紫花菜（ムラサキハナナ）。（圖片來源：IG@naggie0917）

夏天最具代表性當然是向日葵。（圖片來源：FB@あわじ花さじき ）

夏天還可以欣賞到浪漫的醉蝶花。（圖片來源：FB@あわじ花さじき ）

秋天的代表是大波斯菊。（圖片來源：IG@naggie0917）

 

兵庫県立公園　あわじ花さじき

地址：兵庫県淡路市楠本2805-7

開放時間：9am-5pm，星期三休息（旺季除外）

網址：https://awajihanasajiki.jp/

交通：由大阪市內開車約1小時10分鐘

 

下一頁︰名建築師坂茂打造全木座禪道場

 

 

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