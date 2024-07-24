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24/07/2024

大阪美食2024｜公開4間話題新店：超人氣打卡「櫃桶水果撻」！抵食壽司加爐端燒、水龍頭果茶全日任斟

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　暑假雖然過了差不多一半，但估計很多朋友都還未出發去旅行，除了部分家長可能比較喜歡8月出發之外，所有hellosss及生粉都要睇完Ianson（Ian和Anson Kong）的solo con才可以起行吧！身邊不少朋友都買了機票去大阪，最近忙於幫他們找美食，發覺bookmark了不少，很多自己都想去試試。上星期介紹了京都的刨冰及甜品，今個星期就跟大家分享大阪新開的話題美食吧！

 

大阪美食2024｜01 Hyde & Away︰IG超人氣盒裝水果撻

 

　　要數大阪近期最人氣的新店，非這間位於南堀江的cafe莫屬。品牌第一店舖於2022年11月在京都開業，以顏色繽紛的水果撻做主打，當然亦有朱古力、抹茶、栗子等不同口味。有別於一般圓形的撻，這裡的撻是長方形的，如果買走的話，就會逐件放入長方形的紙箱內，放在一起打卡，非常IG-able，極受日本foodies歡迎！最近終於登陸大阪，分店剛剛於7月13日開幕，即時成為大阪foodies的焦點！

 

外賣的話，每件撻都放在獨立的紙箱內，日本人會稱它做「ハコタルト」，即「箱撻」。並排一起拍照，非常漂亮！（圖片來源：IG@hyde_and_away）

 

想再漂亮一點，可以另買一個大紙箱，將幾件水果撻放在一起，就似一個「水果撻櫃桶」，絕對可以呃like！可以揀4件裝或6件裝的紙箱，分別另加380円及580円。（圖片來源：IG@hyde_and_away）

 

　　除了好睇，當然都好食，而且用料都很講究，撻底用上有機小麥粉製成，生果全部都選用日本產，不同的季節有不同的款式，如士多啤梨、香印提子、沖繩菠蘿等等。大阪分店同樣可以堂食，店內的古董傢俬很多都是來自歐洲，感覺很浪漫。雖然價錢比日本一般的果撻貴，每件要千幾円，但円平，對於平時在cafe隨便食個tea都要過百蚊的香港人來說，其實相當超值！

 

雖然箱仔果撻很漂亮，但其實堂食都同樣適合打卡，配合店內的古董傢俬，隨便都可以拍到呃like相！（圖片來源：IG@azumi.ii.ii）

 

店內的裝修同上大量歐洲古董傢俬及擺設，非常有心思。（圖片來源：IG@azumi.ii.ii）

 

除了水果撻，亦可以外賣飲品。（圖片來源：IG@azumi.ii.ii）

 

Bake Adorn是Hyde & Away新推出的長條形曲奇品牌，同樣很IG-able。（圖片來源：IG@azumi.ii.ii）

 

Bake Adorn的包裝非常精美，很適合當手信。（圖片來源：IG@azumi.ii.ii）

 

Hyde & Away 大阪店

地址：大阪市西区南堀江1-8-7
營業時間：11am-9pm
交通：難波駅步行約5分鐘
網址：www.instagram.com/hyde_and_away/

 

下一頁︰超好食爐端燒魚＋平食壽司

 

 

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