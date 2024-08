東京酒店推介｜盤點2024年新登場酒店：星野集團靚夜景OMO5、上野駅附近最平$568晚！涉谷Parco對面lft年底開業

東京今年有不少新酒店開業,終於不再只得APA、東橫INN、Super Hotel等這些「老是常出現」的平價商務酒店,當中有很多都是國際酒店品牌,而且在日本暫時都較為少見,所以很有新鮮感。今次介紹的6間酒店,全部都是2024年全新登場的,包括幾間仍未開業,如果大家都好似我一樣喜歡住新酒店的話,記得mark低,下次去東京玩時book來住吧!

東京新酒店2024|01 lft涉谷東京︰8分鐘行到涉谷駅

開業日期:2024年12月18日

總公司設於新加坡的酒店集團The Ascott Limited,旗下有十多個酒店品牌,於全球40個國家,共有超過940間酒店!當中代表「Live Your Freedom」的品牌「lyf」,以「A New Way to Belong」作為concept,比較casual及有特色。繼lyf天神福岡及lyf銀座東京之後,日本第3間lyf酒店「lyf涉谷東京」將於2024年12月(暫定)開業。

酒店位於涉谷的北面,由JR涉谷駅步行約8分鐘就到,對面就是百貨公司PARCO及(Tokyu)Hands,附近有很多百貨公司、商場及餐廳,最適合喜歡shopping的旅客,買完一round可以返酒店放下戰利品,去個洗手間,休息一下,再出發進入下半場!

全館共有200間客房,共有5種房型,最細面積只得12平方米,最大面積24平方米,最多可供4人入住。我幫大家check過,官網訂房比較便宜,最早入住日期為12月19日,如果成為會員,訂房最平$1,077(未計稅及服務費),一般訂房網最平都要$1,530(未計稅及服務費)!酒店內設有lounge及共用廚房,可以在便利店或餐廳買外賣在這裡吃,更可以買食材在廚房烹調。另外亦設有24小時開放的gym room及洗衣房,非常方便。

面積最小的房型「One of a Kind(Studio Double)」,只得12平方米,房內設有工作枱,但浴室只設shower,沒有浴缸。(圖片來源:lyf涉谷東京)

「One of a Kind Plus(Studio Double)」,同樣12平方米,但浴室有浴缸。(圖片來源:lyf涉谷東京)

「Side by Side(Studio Twin)」,13平方米,有2張單人床。(圖片來源:lyf涉谷東京)

想要大一點空間,可選擇「All Together (Quad)」,22平方米,有2張雙人床,最多可供4人入住。(圖片來源:lyf涉谷東京)

酒店設有lounge及共用廚房,入面有煮食用具,可供住客使用。(圖片來源:lyf涉谷東京)

館內有24小時開放的gym room。(圖片來源:lyf涉谷東京)

酒店位於涉谷PARCO對面,前身是Wing Hotel,但已於去年年底結業,今年進行改裝工程,變成「lyf涉谷東京」。(圖片來源:lyf涉谷東京)

我幫大家check過,官網訂房比較便宜,12月19日入住,訂房最平$1,077(未計稅及服務費)。(圖片來源:lyf涉谷東京官網截圖)

lft涉谷東京

地址:東京都渋谷区宇田川町4-3

交通:JR「涉谷駅」步行約8分鐘

網址:www.discoverasr.com/ja/lyf/japan/lyf-shibuya-tokyo

下一頁︰全部房設有洗衣機、微波爐及雪櫃