大阪新酒店2024盤點！CP值高Hyatt、$540住難波駅旁、全球最高露天無邊際風呂

上星期跟大家介紹了幾間心水推介的東京新酒店，這星期就輪到香港遊客第二個最喜愛的日本城市——大阪。因為「大阪萬博」將於明年舉行，自然會吸引不少外地旅客到訪，市內的新酒店陸陸續續開業，當中有不少都是國際性大集團旗下的品牌，如Double Tree by Hilton、Caption by Hyatt等等；想慳家一點的話，可以揀「APA Hotels & Resorts 大阪難波駅前Tower」，位置方便之餘，館內更有露天風呂及天台泳池，最平每晚只是540蚊，非常抵住！

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大阪新酒店2024｜01 APA Hotel & Resort 大阪難波駅前Tower︰超過2千間房！設露天風呂+天台泳池

開業日期：2024年12月2日

喜歡在日本住平酒店的朋友，應該對APA集團非常熟悉，是日本數一數二最多分館的酒店集團，直至今年8月中，共有821間酒店！除了規模比較細、設施比較少的「APA Hotel」之外，品牌旗下還有較為高級的「APA Hotel & Resort」，繼共有1,704間客房的「APA Hotel & Resort 大阪梅田駅Tower」於去年2月開業之後，今年年底將有另一間新酒店「APA Hotel & Resort 大阪難波駅前Tower」落成，樓高40層，房數達2,055間，成為西日本最大型的酒店！

酒店位置非常方便，位於JR難波駅旁邊，而地下鐵、阪神電鉄、近鐵、南海電鉄，亦只需行幾分鐘就到，無論出入關西機場、去大阪市內各區或前往京都神戶等地觀光，都很方便！酒店最大的賣點，是於40樓設有展望泳池及靚景餐廳「Sky Dining Uoman」，以及有大浴場、露天風呂及桑拿，讓住客就算身處市中心，都有度假的感覺！

熟悉APA的遊客，都明白APA除了出名平，同時亦出名細！二千幾間客房當中，最細的「Standard Room」，只有11平方米，最多可供2人入住，最平只是10,000円！如果1人住的話，只需8,100円起！我幫大家格過價，直接於APA官網訂房最平！如果想闊落一點，可以揀「Superior Room」或「Standard Twim Room」，面積有14平方米（其實都好細！），前者有一張180公分闊的雙人床，後者則有2張110公分闊的單人床，兩者同樣最平只是16,200円（約$875）起，都非常合理。如果跟多位朋友或家人去旅行的話，酒店亦有提供「Triple Room」及「Connecting Room」，可供3-4人入住，房價分別為24,300円起及20,000円起。想酒店交通方便又不嫌房間較細的話，值得試住一下！

40樓天台設有「Sky Pool」，可以眺望難波的城市景色，不過要留意，泳池只於夏季開放。（圖片來源：APA Hotel & Resort 大阪難波駅前Tower）

40樓的靚景餐廳「Sky Dining Uoman」，早晚都供應自助餐。（圖片來源：APA Hotel & Resort 大阪難波駅前Tower）

2樓的「Restaurant 17Club」，6:30am-1pm提供brunch buffet，適合晏起身又想在酒店食早餐的朋友。（圖片來源：APA Hotel & Resort 大阪難波駅前Tower）

「Restaurant 17Club」的brunch buffet選擇非常豐富。（圖片來源：APA Hotel & Resort 大阪難波駅前Tower）

酒店內更設有酒吧「Bar 17Club」。（圖片來源：APA Hotel & Resort 大阪難波駅前Tower）

住客專用的大浴場、露天風呂「玄要の湯」。（圖片來源：APA Hotel & Resort 大阪難波駅前Tower）

面積最細的「Standard Room」，只有11平方米，但只是10,000円起，好抵住！（圖片來源：APA Hotel & Resort 大阪難波駅前Tower）

14平方米的「Standard Twim Room」，每晚16,200円起。（圖片來源：APA Hotel & Resort 大阪難波駅前Tower）

酒店內更有日本比較少見的「Triple Room」，有3張單人床，，每晚24,300円起。（圖片來源：APA Hotel & Resort 大阪難波駅前Tower）

APA Hotel & Resort 大阪難波駅前Tower

地址：大阪府大阪市浪速区湊町1-2

交通：JR「難波駅」步行約1分鐘；大阪Metro御堂筋線／四つ橋線「難波駅」步行約2分鐘；阪神電鉄／近鐵「大阪難波駅」步行約2分鐘；南海電鉄「難波駅」步行約7分鐘

網址：www.apahotel.com/resort/osaka-namba-ekimae-tower/

下一頁︰位於梅田新商業設施「Grand Green大阪」內