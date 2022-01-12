【etnet Bonus賞你】皇室堡 x 文地貓 喵聲報喜新春市集 揮春及祈願繪馬

咦，明明虎年即將來臨，為什麼聽到喵聲不斷？

原來皇室堡聯乘人氣插畫家文地貓打造喵聲報喜新春市集

設5大打卡位伴大家虎年行大運

屆時除了文地貓首次化身成老虎造型恭候大家之外

更帶上一眾貓星人包括笨薯、米高、多爺及象廚來陪大家過虎年

他們都已穿上虎年裝飾、設好攤檔來等著你打卡

一眾愛貓人士絕對萬勿錯過！

只要按以下步驟參加遊戲，就有機會嬴得皇室堡 x 文地貓 喵聲報喜新春市集 揮春及祈願繪馬禮品乙份！

-----------------------------------------------------

問題：圖中有多少個文地貓攤位?

-----------------------------------------------------

遊戲玩法：

1.「訂閱」etnet YouTube Channel

2. Like etnet health Facebook

3. 回答問題及填妥個人資料:

https://bit.ly/3trW00P

獎品：文地貓 喵聲報喜新春市集 揮春及祈願繪馬乙份 (名額10個，先到先得)

活動截止日期: 2022年1月16日 (截至晚上11:59)

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年1月16日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為皇室堡 x 文地貓 喵聲報喜新春市集 揮春及祈願繪馬乙份（名額10個），經濟通將根據答案選出得獎者，先到先得，參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk