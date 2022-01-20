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20/01/2022

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Hizero F803仿生四合一潔地機

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【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Hizero F803仿生四合一潔地機

 

 

【hot talk 1點鐘 睇住賞】返嚟喇！新年前送份大禮同大家拜個早年！

 

立即訂閱etnet YouTube Channel 同埋讚好以全新面貌登場嘅 etnet Chill Facebook，回答埋今期片尾問題有機會贏走Hizero F803仿生四合一潔地機（價值$5,280，名額1個）！

 

參加方法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

2. 讚好/Like 影片

3. 讚好/Like Etnet Chill Facebook

4. 於表格內回答片中問題並填妥個人資料：https://bit.ly/3qRxhQp

 

今期獎品: Hizero F803仿生四合一潔地機乙部（價值$5,280，名額1個）

 

Hizero F803仿生四合一潔地機採用創新設計，可以同時進行掃地、拖地、抹地和自清我潔。尖端的雙重清潔技術非常適合硬木地板，瓷磚和層壓板。利用創新的液固分離廢物處理系統，將固體收集在垃圾盤中，而將液體保留在廢水箱中，加上設有自我清潔技術，一邊清潔地板同時滾筒也同步進行清潔，污水同清水完全分開，清潔從此變得更有效率更輕鬆！

 

產品特點：

1. 液固分離 - 清潔同時將固體與液體垃圾分開，非常方便處理。

2. 仿生技術 - 設計模仿舌頭舔食效果，有別於傳統抽吸技術，機身不會有出風口釋放出空氣中的灰塵、異味或致敏原。

3. 極低噪音- 運作時低於 60db (比市場上一般吸塵機低70%)

4. 消滅細菌 - 可直接使用指定消毒清潔液或1:99稀釋漂白水為家居消毒。

 

產品詳情即睇：

 

 

活動截止日期: 

2022年1月26日 (截至晚上11:59)

 

活動條款及細則：

1. 活動將於2022年1月20日至1月26日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的1名參加者將獲得Hizero F803仿生四合一潔地機乙部（價值$5,280，名額1個），參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

 

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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