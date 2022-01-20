【etnet Bonus賞你】朗豪坊 x MUZIKTIGER「Chill」嘆過新年 快樂常「胖」開運禮盒

今個新年，《朗豪坊x MUZIKTIGER「Chill」嘆過新年》齊集老虎同貓貓與你迎接虎年，各位預備好未？來自韓國的超人氣療癒文創角色MUZIKTIGER由即日起至2月12日首次來港與大家見面，近3米高的MUZIKTIGER初次現身同大家拜年，亦會與好友們帶來多個得意影相位，包括肥美虎虎肉球和圓滾滾大尾巴都一一等你來打卡！

而家只要按以下步驟參加遊戲，就有機會帶走「快樂常『胖』開運禮盒」（名額20個）！

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問題：新年你會想點過？

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遊戲玩法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

2. 讚好/Like Etnet Chill Facebook Page

3. 於表格回答問題及填妥個人資料：https://bit.ly/3K9Nfy2

獎品：快樂常『胖』開運禮盒乙盒（名額20個，獎品將以郵寄方式送出）

每份包括包括一套12個肥肥貓利巿封; 肥肥貓罐罐一個（內含「彩子飲品製造所」紅棗桂圓薑黑糖磚及菊花山楂冰糖磚各1粒）

活動截止日期：2022年1月24日晚上11時59分

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活動條款及細則:

1. 活動將於2022年1月20日至1月24日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為朗豪坊 x MUZIKTIGER「Chill」嘆過新年 快樂常「胖」開運禮盒乙盒（名額20個），獎品將以郵寄方式送出，etnet將根據答案選出得獎者，參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk