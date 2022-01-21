【etnet Bonus賞你】奧海城「虎躍新歲」限量版 書法家利是封套裝

為慶祝虎年將至

信和集團旗下商場奧海城特別邀請著名毛筆書法家華戈及西洋書法家

Patrick Leung 設計及親筆揮毫2款虎年利是封

結合中西書法文化的特色，創作極具特色的利是封套裝

紅色，寓意新一年鴻運當頭、鴻圖大展；金色則象徵富貴榮華、財源滾滾！

只要按以下步驟參加遊戲，就有機會嬴得奧海城「虎躍新歲」限量版 書法家利是封套裝乙份！

-----------------------------------------------------

問題：2022年你的生肖運程如何?

-----------------------------------------------------

遊戲玩法：

1.「訂閱」etnet YouTube Channel

2. 瀏覽 2022虎年運程 的文章

3. Like Etnet Chill Facebook

4. 回答問題及填妥個人資料:

https://bit.ly/3rbrlBO

獎品：奧海城「虎躍新歲」限量版 書法家利是封套裝乙份 (名額20個，將以郵寄方式送出)

活動截止日期: 2022年1月25日 (截至晚上11:59)

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年1月25日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為奧海城「虎躍新歲」限量版 書法家利是封套裝乙份（名額20個），經濟通將根據答案選出得獎者，將隨機以郵寄方式送出，參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk