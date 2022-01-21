【etnet Bonus賞你】太古城中心「楽滿祝福」利是封套裝

農曆新年將至，太古城中心更特別為大家送上「遊園三福消費賞」，當中包括日本及台灣高級賀歲美饌，

以及今年特別推出的「楽滿祝福」利是封。一套四款的「楽滿祝福」利是封套裝以簡約吉祥圖案及高貴質感為主調，繫上和風如意「水引」繩結，並分別印上充滿現代感幾何圖形拼湊成的吉祥物金魚和雲鶴，盛載滿滿的福氣與心意。

無時無刻Eat Well • Live Happy • Stay Healthy，「疫」境也變順境，新年好運自然滾滾來！

宜家玩遊戲，就有機會得到太古城中心「楽滿祝福」利是封套裝乙份 ！

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問題：2022年你的生肖運程如何?

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遊戲玩法：

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4. 回答問題及填妥個人資料:

獎品：太古城中心「楽滿祝福」利是封套裝乙份 (名額20個，將以郵寄方式送出)

活動截止日期: 2022年1月25日 (截至晚上11:59)

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活動條款及細則:

1. 活動將於2022年1月25日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為太古城中心「楽滿祝福」利是封套裝乙份（名額20個，將以郵寄方式送出），經濟通將根據答案選出得獎者，將隨機以郵寄方式送出，參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。