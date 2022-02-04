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徐英偉下台、居者有其屋，哪個才是市民所急？｜北京冬奧將是中國制度自信的啟航2022-02-04
關鍵字：得獎名單 etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊

04/02/2022

【etnet Bonus賞你】沙田中心 ‧ 沙田廣場及屯門時代廣場「和風祈願開運口罩套」

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【etnet Bonus賞你】沙田中心 ‧ 沙田廣場及屯門時代廣場「和風祈願開運口罩套」

 

 

今個新春，恒基兆業旗下商場－沙田中心 ‧ 沙田廣場及屯門時代廣場破天荒呈獻【和風祈願開運祭】

首次把東瀛祈福萌物御神籤越洋請來香港過年，

邀請了日本旅遊達人／圖文作家／御神籤收藏家啦兒（Lala Fu）

根據遊日見聞打造5款全新立體御神籤

一次過展出啦兒遊日多年、在地方神社逐個收集得來的30件限時限量珍藏，

集合全日本各地神使於恒基兆業商場為香港祈求虎年福氣東來！

 

宜家玩遊戲，就有機會得到沙田中心 ‧ 沙田廣場及屯門時代廣場「和風祈願開運口罩套」乙份 ！

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問題：點解「老虎」被視為毘沙門天的使者，還被設成御神籤?

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遊戲玩法：

1.「訂閱」etnet YouTube Channel 

2. Like Etnet Chill Facebook

3. 回答問題及填妥個人資料: 

 https://bit.ly/3GdCcB0

 

獎品：沙田中心 ‧ 沙田廣場及屯門時代廣場「和風祈願開運口罩套」乙份（名額80個，將以郵寄方式送出)

活動截止日期: 2022年2月10日 (截至晚上11:59)

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年2月10日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為沙田中心 ‧ 沙田廣場及屯門時代廣場「和風祈願開運口罩套」乙份（名額80個，將以郵寄方式送出)，經濟通將根據答案選出得獎者，將隨機以郵寄方式送出，參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

 

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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