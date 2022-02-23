【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

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1.參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

2. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

3. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

4. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

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