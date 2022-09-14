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關鍵字：得獎名單 etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊

14/09/2022

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

#DIVA Bonus
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城市人返工真係好辛苦㗎！每日扮工室對住電腦，睇到隻眼仔唔單只攰，輻射咁多可能仲有皺紋添！

 

不過唔緊要，護眼嘅救星黎啦！只要讚好DIVA channel嘅專頁，就有機會得到由我地送出嘅POME海洋納米5秒祛皺眼膜，幫你5秒吸收補充膠原蛋白及維C等養分，令細紋及浮腫等等瞬間消失，眼仔即刻變得緊緻美白！

 

POME

 

大家只要回答簡單問題及填妥個人資料，就有機會贏走獎品，數量有限，送完即止呀！

 

遊戲玩法：

 

1. 讚好/Like DIVA Channel Facebook專頁

2. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

3. 回答問題並填妥個人資料：https://bit.ly/3Bdrrhk

 

獎品：POME海洋納米5秒祛皺眼膜乙盒 (價值$560)

 

活動活動條款及細則：

1. 活動將於2022930日晚上1159分截止，逾期參加將被取消參加資格。

 

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

 

3. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為POME海洋納米5秒祛皺眼膜乙盒，得獎者屆時將由MI MING MART選出，敬請留意。

 

4. 若所提供之資料有錯漏或不正確以致未能領獎，本公司概不負責。

 

5. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

 

6. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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