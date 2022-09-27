【etnet Chill賞你】PopWalk小出走‧日漫遊佐賀禮品

等咗咁耐，日本已經宣布咗全部通關取消入境限制，大家係咪已經心思思開始睇旅行網站揀定目的地呢？

重新踏上旅途前，即日起至10月31日，大家可以先去將軍澳PopWalk睇睇聯乘日本佐賀縣觀光連盟推出嘅《PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ》﹗

7 大佐賀縣熱門旅遊景點，將會化身成為熱氣球、嬉野Tea Cycling、九州唯一忍者主題樂園打卡點，同埋西洋棋盤裝置等等，分別喺Ocean PopWalk 海天晉滙及PopWalk天晉滙1,2及3期商場出現，好適合一家大細體驗同暢玩~

更加好玩嘅係，只要喺etnet Chill玩埋以下遊戲，就有機會免費獲得PopWalk小出走‧日漫遊佐賀禮品乙份！獎品數量有限，先到先得，大家快啲參加啦！

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問題：最鍾意食邊種日式食物？點解？

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遊戲玩法：

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3. 回答問題及填妥個人資料：https://bit.ly/3R5hjx1

獎品：1) PopWalk 日系文青玻璃瓶 或2) PopWalk 富士山系手提輕便電風扇

獎品乙份 將由將軍澳PopWalk商場隨機送出 (名額共29個)

活動截止日期：2022年10月3日 (截至晚上11:59)

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年9月27日至10月3日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的29名參加者將PopWalk日系文青玻璃瓶、或PopWalk富士山系手提輕便電風扇（名額共29個）。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者獲得領獎通知後，須於將軍澳 PopWalk領獎，經濟通有限公司不負責獎品派發。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。



如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。