  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
會員通訊
卓慧思的「罪與罰」| 台灣會為美國利益拋頭顱灑熱血？2022-10-21
關鍵字：得獎名單 etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊

20/10/2022

【DIVA Bonus】賞你南海二號$300餐飲禮券

#獎賞活動 #DIVA Bonus
  • 收藏文章

【DIVA Bonus】賞你南海二號$300餐飲禮券

 

 

 

全港首間餐廳設立豪華影音器材Bowers & Wilkins, Marantz 及 Ansuz，可以使用串流播放Spotify 或 Tidal，或透過藍牙播放、即時自選音樂，一邊品嘗美酒佳餚，一邊欣賞維多利亞港夜景，一邊感受優質原聲音響，仿如設身於現場表演，展現味覺、視覺與聽覺多重嶄新體驗，盡情享受星級服務。 南海二號位於銅鑼灣世貿中心12樓。歡迎預訂2435 3088。

現在只要按以下參加方法，即有機會得到$300餐飲禮券！

----------------------------------------------------------------------
問題：你想到南海二號品嚐哪些菜式？
----------------------------------------------------------------------

參加方法：

1. Like/讚好 DIVA Channel Facebook專頁

2. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

3. Like/讚好 南海二號Facebook專頁

4. 於表格內填妥個人資料：https://bit.ly/3Ev1fC6

 

獎品：南海二號$300餐飲禮券 (需消費滿$1,000元方可使用，名額100個)

 

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年10月20日至10月26日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的100名參加者將獲得南海二號$300餐飲禮券乙張（名額100個）。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
 

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多Member Zone文章

你可能感興趣

#獎賞活動 #DIVA Bonus

更多最新文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk