【DIVA Bonus】賞你南海二號$300餐飲禮券

全港首間餐廳設立豪華影音器材Bowers & Wilkins, Marantz 及 Ansuz，可以使用串流播放Spotify 或 Tidal，或透過藍牙播放、即時自選音樂，一邊品嘗美酒佳餚，一邊欣賞維多利亞港夜景，一邊感受優質原聲音響，仿如設身於現場表演，展現味覺、視覺與聽覺多重嶄新體驗，盡情享受星級服務。 南海二號位於銅鑼灣世貿中心12樓。歡迎預訂2435 3088。



現在只要按以下參加方法，即有機會得到$300餐飲禮券！



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問題：你想到南海二號品嚐哪些菜式？

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參加方法：

1. Like/讚好 DIVA Channel Facebook專頁

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4. 於表格內填妥個人資料：https://bit.ly/3Ev1fC6

獎品：南海二號$300餐飲禮券 (需消費滿$1,000元方可使用，名額100個)

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年10月20日至10月26日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的100名參加者將獲得南海二號$300餐飲禮券乙張（名額100個）。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。





如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。