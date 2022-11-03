【etnet Chill 賞你】滴露Dettol 夢幻精靈系限量禮品

滴露Dettol由即日起至11月17日引領大家走進旺角THE FOREST，探尋香氣飄逸的【Proskin冬日滋潤泡泡花園】—— 4大夢幻打卡秘點以品牌人氣Proskin沐浴乳霜及潔手液系列的5大芳香為主軸，綴以漫天飛舞的透光泡沫，全身心感受滋潤時刻；同場更設有「精靈秘影自拍小屋」，由本地新晉插畫家Napo（Thomas Napoleon）設計唯美系4格即影即有相框，滿足各位熱愛打卡之人；加上一系列的小遊戲換領限量禮品，快來Proskin花園探索最愛的秋冬潤澤肌香！



現在只要按以下參加方法，即有機會得到滴露Dettol 夢幻精靈系限量禮品，包括滴露清新花系特大毛氈，滴露Proskin深層滋潤親膚沐浴乳霜(950G)，夢幻精靈系明信片(1套5款)貼紙及口罩套！



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參加方法：

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獎品：滴露Dettol 夢幻精靈系限量禮品，包括滴露清新花系特大毛氈，滴露Proskin深層滋潤親膚沐浴乳霜(950G)，夢幻精靈系明信片(1套5款)貼紙及口罩套 (每套$400，名額20個)



截止日期：2022年11月9日晚上23:59

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年11月3日至11月9日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的20名參加者將獲得滴露Dettol 夢幻精靈系限量禮品，包括滴露清新花系特大毛氈，滴露Proskin深層滋潤親膚沐浴乳霜(950G)，夢幻精靈系明信片(1套5款)貼紙及口罩套 (每套$400，名額20個)。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。





如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。