「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

潮流興懷舊，Good old days在本地亦越來越有市場，因為在變化飛快的香港，過去潮流文化、建築、美食與現在都或已有所不同。雖然東西快過時，但人們又喜歡懷念過時已久的事物。今次，etnet經濟通同「識飲識食」的曾智華先生Luke Sir籌辦了一個名為「『吾港吾知』香港懷舊美食夜」的活動。小編有幸來到現場，不僅吃到多個馳名懷舊菜式，更觀看了一系列環節，充滿趣味！

Luke Sir台上致辭歡迎大家到場







活動在昨(25)晚佐敦薈「凱日精品粵菜」舉行，Luke Sir作為主持，先熱情地與在場參加者打招呼——在場不乏Luke Sir的「粉絲」與朋友。隨後，Luke Sir將咪「交棒」給呂大樂教授，這位教授來頭不小，現在是香港教育大學講座教授、本地報刊專欄作者，以「懷七十年代的舊」作主題向大家分享。

呂大樂教授分享七十年代往事

小編自認為年輕一代，自然未經歷過七十年代，對那個年代亦未有如緊隨其後的八、九十年代熟悉，但從呂教授的分享可略窺一二，包括當年的熱門電影、影星、唱片，原來大多來自西方。從當年的熱門話題，呂教授聯繫到那時的街坊情懷、社會環境，這勾起了在場一眾參觀者的回憶和共鳴，紛紛報以笑聲或回應，而一些年輕觀眾如小編，也表示了解到不少鮮為人知的往事。



賞畫善事兩不誤

要懷舊，不僅有教授的口述往事，更有畫家的手繪往日。etnet經濟通今次舉辦的活動，獲得本地畫家沈平的支持，沈平先生以鋼筆畫及水彩畫等著稱，當中不乏香港往昔城鄉景象。這晚就有兩幅沈平先生親手繪畫的鋼筆畫，由etnet經濟通董事總經理史秀美女士抽獎，送給其中兩位幸運兒。

史秀美女士抽獎送出沈平先生畫作



小編和其餘的120多人雖然未能手抱沈平先生真跡回家，不過由etnet經濟通收集過百張沈平先生鋼筆畫、並編輯出版的畫冊《線條下的香港》，參加者都能夠獲得一本，而且是簽名版，十分珍貴。晚宴上，小編和大家都翻閱欣賞，討論畫中往昔建築與風貌，找尋一些屬於大家的集體回憶，感到很有意義。

史秀美女士及Luke Sir 向鄰舍輔導會致送善款支票

有意義的亦不只於此，今次活動有部分收益會作為捐款，捐給機構鄰舍輔導會，去幫助基層長者改善生活條件以及心理健康。

懷舊菜式：翡翠盞金錢雞



「唯美食不可辜負」

這場晚宴既然稱為「懷舊美食夜」，不僅內容要懷舊，來到重頭戲「美食」，都一樣十分懷舊，是一些流傳多年，甚至近年已經買少見少的菜式。包括之前Luke Sir都在專欄介紹過的翡翠盞金錢雞、蜜餞一字叉燒皇。果然無介紹錯，作為頭盤的金錢雞，小編一吃已經感到驚艷，原來金錢雞並非雞肉，而是一種將醃漬過的雞肝、肥肉及瘦肉串在一起的傳統粵菜，經慢火燒製後外脆裡酥，再以生菜葉置於底，甘香而有層次。



乾隆富貴八寶鴨是另一樣令小編大快朵頤的精緻名菜，起好全部骨之後，加入蓮子、百合、花生、紅豆、薏米等8種材料，象徵好意頭，而烹製後，鴨本身的皮和肉，與其他餡料已融為一體，不僅香嫩軟腍，而且口感豐富，味道濃郁。



另外，原鼎高湯火瞳佛跳牆、秘製古法羊腩煲、傳統蝦籽柚皮扣鵝掌、鴛鴦無骨文昌雞、八珍錦鹵雲吞、蟹肉鴻圖伊麵、懷舊黃金蝦多士等等菜式，都極具特色，讓小編大開眼界和「胃界」，十分滿足。

今次晚宴屬於etnet經濟通YouTube頻道介紹本地文化系列節目「吾港吾知」的一個孿生版本，小編「八到」未來還會邀請更多嘉賓，分享不同主題。想一齊吃好東西、齊齊八盡香港地的讀者們，記得要密切留意「會員專區」的動態喇！



