【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

M+博物館「草間彌生：一九四五年至今」展覽聽日 (11月12號) 就開幕！etnet知道大家都好鍾意「波點女王」草間彌生嘅作品，特別聯乘《男男女女．嘉點情趣》送呢份期間限定嘅禮物俾大家！

現在只要按以下參加方法，即有機會得到M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY iPhone 14 Pro MagSafe手機保護殼，數量有限，先到先得！



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問題：你對《男男女女．嘉點情趣》節目嘅睇法 /想主持解答嘅問題？

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參加方法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

2. 喺《男男女女．嘉點情趣》最新一集影片下面留言，寫低你對節目嘅睇法 /想主持解答嘅問題





獎品：M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼乙個（圖片只供參考，款式有機會與圖中不同，數量有限，先到先得！）



截止日期：2022年11月30日晚上23:59

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年11月11日至11月30日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，有機會得到M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY iPhone 14 Pro手機保護殼乙個（圖片只供參考，款式有機會與圖中不同，數量有限，先到先得！）。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。





如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。