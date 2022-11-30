【etnet Chill賞你】荃灣廣場Disney主題綠悠夢幻聖誕精選禮品

又到聖誕~又到聖誕，一講起聖誕，腦海即刻有森林童話，白雪飄飄，聖誕樹燈光閃閃等等嘅畫面浮現！



不過，大家想經歷呢啲畫面又唔需要靠創作力量同幻想嘅，而家只要去荃灣廣場，就可以親臨Disney主題綠悠夢幻聖誕，有8大森林系打卡位，包括5米高嘅聖誕巨樹、一眾迪士尼公主同動物等！仲有好多期間限定嘅聖誕產品可以選擇~‍



好玩嘅唔只呢啲，而家大家只需要係etnet Chill玩遊戲，更可以帶荃灣廣場Disney主題綠悠夢幻聖誕嘅精選禮品返屋企喇！



遊戲詳情：

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問題：收到過最深刻嘅聖誕節禮物係點樣？

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遊戲玩法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel (https://bit.ly/33BXZCh)

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3. 回答問題及填妥個人資料：



獎品：貝兒公主咖啡杯 乙份



獎品將由荃灣廣場送出 (名額共40個)



活動截止日期：2022年12月6日 (截至晚上11:59)

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活動條款及細則:

1. 活動將於2022年11月30日至12月6日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的40名參加者將獲得貝兒公主咖啡杯乙份(名額共40個) 。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者獲得領獎通知後，須於荃灣廣場領獎，經濟通有限公司不負責獎品派發。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。



如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。