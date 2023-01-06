【etnet Chill賞你】賞賀年精美利是封

踏入2023年~過年嘅氣氛越來越濃烈喇，因為今年農曆新年都比較早，大家過完聖誕無幾耐，就已經開始迎接過年！

要過年，大家最開心嘅莫過於講一句「恭喜發財~利是逗來」，小朋友逗利是開心，大朋友派利是，如果用靚靚利是封，就雙方都更開心~

而家The ONE、皇室堡、荃灣廣場、新達廣場分別推出「有女神御守利是封」、「有食神御守利是封」、「萌兔迎春利是封」以及「福氣滿載利是封」，全部都既喜慶又得意，只要大家玩我地嘅遊戲，就會有機會獲得！數量有限，先到先得~

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問題：2023年對etnet Chill嘅內容有咩期望？

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參加方法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

2. 讚好/Like etnet Chill Facebook

3. 於表格內填妥個人資料：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=850

備註:

- 獎品：The ONE「有女神御守利是封」、皇室堡「有食神御守利是封」、荃灣廣場「萌兔迎春利是封」、新達廣場「福氣滿載利是封」

- 截止日期：2023年1月12日晚上23:59

- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。

活動條款及細則:

1. 活動將於2023年1月6日至1月12日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的參加者將獲得The ONE「有女神御守利是封」、皇室堡「有食神御守利是封」、荃灣廣場「萌兔迎春利是封」、新達廣場「福氣滿載利是封」。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者獲得領獎通知後，須於荃灣廣場領獎，經濟通有限公司不負責獎品派發。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。



如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。