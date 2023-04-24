【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

疫情終於過去，生活慢慢回復正常，但係經濟似乎未追上。全球通脹仍然未停止，作為投資者，面對未知前景應該如何部署？etnet經濟通今次喺4月22日星期六，邀請咗瑞信財富管理部大中華區副主席陶冬博士舉辦一場大型財經講座：陶冬看「2023年：政策轉變之年」。小編有幸來到現場，聽一聽陶冬博士為我地一眾投資者解惑！

作為著名嘅經濟學家，陶博士一向對經濟分析有專業且獨到嘅見解，包括曾對1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題，都作出過準確嘅前瞻性分析同預警。今次係疫情後，陶博士再次喺浸會大學嘅大學會堂進行講座，吸引數百名慕名以來嘅觀眾，場面十分盛大，令小編感到十分激動。

小編係第一次參加陶博士嘅講座，雖然只係一個經驗不多嘅投資者，但係陶冬博士嘅鼎鼎大名一早已經聽過，黎到etnet工作之後，因為工作關係，更加將陶博士每條片認真咀嚼，發現好多獨到嘅觀點，擴寬咗小編對財經嘅視野。

下午3點鐘，講座正式開始，陶博士深入淺出咁向大家點評全球經濟前景。佢認為雖然美國通脹已經受控，但仍需要時間慢慢回落；再加上三間區域性銀行倒閉，銀行業收縮，顯示美國金融受到壓縮，預計下半年美國陷入經濟衰退嘅機會十分大！通脹、融資壓縮、經濟衰退三個因素加埋將會係一個難題。陶博士預計未來聯儲可能會加最後一次息，之後就要視乎下半年浮現嘅問題再作調整。

而陶博嘅演講重點放係中國2023年嘅經濟狀況，中國近日掀起通縮爭議，陶博認為，數據上睇中國唔算係通縮。心態上，企業、消費者對於盈利、收入的期望下降，而且不願意投資、消費，呢種悲觀心態令中國走入通縮。如果中國再唔推出強力政策去重塑市場信心，當悲觀心態固化就好難再糾正。佢又預測中國未來15年潛在增長達到百分之2到百分之3，對比美國增長算係唔錯。加上由於ChatGPT爆紅，全球踏入數據時代，而中國一早已經發展AI以及數據領域，短期內有足夠市場推動數據經濟。但要長遠發展，就要開放信息市場流入，擴大數據池。

演講環節已經十分精彩，隨後嘅Q&A環節內容更加切身，包括小編等等數十人都有提交問題，十分熱烈！大家都希望陶博士可以慷慨解囊，俾少少tips！ 當中最貼身嘅問題，就當然係「上車」(雖然小編離呢個目標都好遙遠...)，陶博就大談對香港樓市嘅睇法，包括合適上樓嘅好時機、樓價今年會否止跌等等。現場觀眾都聽到全神貫注，仲時不時低頭抄寫重點！各式各樣嘅難題，陶博都係台上一一解答，直到講座完滿結束。 作為小市民，受幾年嘅疫情打擊，經歷持續嘅經濟低迷後，雖見投資市場出現一絲曙光，但因前景唔明朗，始終都有少少感到迷惘。

陶冬博士今次講座，為觀眾指出明確方向，等大家因應一系列嘅數據同事實對未來作出部署，把握先機，係2023年呢個風起雲湧政策轉變之年，大家個心都定咗好多。

另外，小編都想同大家介紹下今次講座entet向各參加者推薦使用、並且提供咗一個月免費使用嘅etnet MQ app，呢個app可以為用戶提供實時串流報價，仲可以睇到IPO各大券商暗盤價，同埋券商十大淨買入賣出盤路等等。有咁多充足嘅資訊可以查詢，大大咁提高咗投資勝算，88蚊嘅月費真係好抵用！詳情請點擊 mq.etnet.com.hk 啦~