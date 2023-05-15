15/05/2023
【etnet Chill賞你】兒童書展暨親子用品展套票
【etnet Chill賞你】兒童書展暨親子用品展套票
第3屆「兒童書展暨超級親子用品展」即將舉行，繼續為入場人士帶來圖書、學習工具和多元化的服務及產品，讓爸爸媽媽和小朋友能有教育、消閒、玩樂及消費的一站式體驗。
etnet十分榮幸可以成為大會傳媒伙伴，送出免費兒童書展暨超級親子用品展門票比各位，邀請大家一起參與是次盛事！
玩法好簡單，只要依照以下參加方法，完成後我們會在Facebook個人訊息轉發「登記換領門票」連結給參加者，禮物數量有限，先到先得，送完即止。
【參加方法】
1. Like/讚好 etnet Chill Facebook 專頁
2. 於FB活動帖子留言「我想去展覽」
【獎品】
「兒童書展暨超級親子用品展套票」(價值HK$300)
包括2張成人門票+2張兒童門票（名額共200套）
【活動截止日期】
2023年5月19日 (截至晚上11:59)
⠀【展覽詳情】
「兒童書展暨超級親子用品展」
日期：5月25-28日(四至日)
時間：早上10時至晚上8時
地點：亞洲國際博覽館Hall 2
⠀
展覽焦點：
- 書展攤位
- 超級親子用品展攤位
- 會場購物賞
- 限時限量兒童圖書／精選貨品優惠
- 兒童充氣樂園
- JRA賽車比賽 + 家庭車展
- 大會吉祥物
- 大會舞台精彩表演
- 母親節＋父親節工作坊
- 安徒生故事主題拍攝區
更多展覽詳情: https://www.dpedu.com.hk/bookfair
活動條款及細則:
1. 活動將於2023年5月15日至5月19日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。
2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。
3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。
4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，首200位參加者可獲得「兒童書展暨超級親子用品展套票」(價值HK$300)，包括2張成人門票+2張兒童門票（名額共200套）。
5. 首200位成功參加之得獎者，將收到etnet Chill Facebook專頁之個人訊息轉發的「登記換領門票」連結。
6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。
7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。
8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。
10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。
11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。
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