  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
Member Zone

01/06/2023

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

  • 收藏文章

陶冬博士看『2023年：政策轉變之年』實體財經講座舉行後大獲好評！現徇眾要求，推出網上足本重溫，無論参加者、或者會員都可以回顧陶冬博士精彩演講！

 

疫情逐漸消退，各國落力調整政策，以望擺脫加息週期之下嘅陰影。但金融危機似乎持續，該如何解決？投資者該如何保持實力，增加收益？陶冬博士看『2023年：政策轉變之年』財經講座足本重溫，為你一一分析環球經濟走勢，分享陶博士獨到見解。

 

陶冬博士看『2023年：政策轉變之年』財經講座足本重溫

日期　　　　　即日起至2024年5月31日

實體講座參加者：免費

經濟通會員價　：港幣$100

非會員價　　　港幣$200

 

購買及詳情：https://taodong2023.etnet.com.hk/revisit.php?lang=zh

立即邀請志同道合的朋友一齊睇喇！

 

而家報名，仲可以超值價港幣$150 (原價港幣$268)購買《線條下的香港．沈平鋼筆畫冊》。每售出一本，etnet會捐款港幣$20予鄰舍輔導會。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問

我要回應

更多Member Zone文章

更多最新文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk